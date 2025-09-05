Quảng Ngãi: Thiết thực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, nhiều địa phương và đơn vị tại Quảng Ngãi đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông), ngay trong buổi lễ khai giảng, phong trào "Nuôi heo đất gây quỹ" đã được phát động.

Mục tiêu của hoạt động này là gây quỹ để duy trì bữa ăn trưa miễn phí và hỗ trợ những học sinh nghèo, mồ côi không thuộc diện bán trú.

Ngay tại sân trường, Ban Giám hiệu đã đặt một chú heo đất để giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng chung tay đóng góp.

Em A Nhật Thiên Hưng (lớp 5A1,Trường Tiểu học Kim Đồng) chia sẻ: "Sáng nay, trường đã phát động nuôi heo đất giúp các bạn nghèo. Em thấy việc làm này rất ý nghĩa. Dù số tiền ủng hộ không nhiều nhưng đó là tấm lòng của em để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn."

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng Hồ Thị Thùy Vân, hiện trường có 707 học sinh và 46 cán bộ, giáo viên. Nhiều em nhà xa, không thuộc diện bán trú nên thường phải bỏ buổi học chiều, ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Để khắc phục tình trạng này, nhà trường đã phát động phong trào "Nuôi heo đất gây quỹ" để duy trì bữa ăn trưa miễn phí và nuôi dưỡng các em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần."

Bà Hồ Thị Thùy Vân cho biết thêm, năm học này, nhà trường dự kiến sẽ nấu ăn trưa miễn phí cho 74 học sinh ở điểm trường Kon Pia và nuôi dưỡng 30 học sinh mồ côi.

Kinh phí thực hiện những năm qua chủ yếu do giáo viên đóng góp, bán heo, gà tự nuôi gây quỹ và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều đều là nguồn động viên quý giá, giúp các em có thêm động lực yên tâm đến trường.

Đánh giá về mô hình này, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tu Mơ Rông cho biết: "Việc trường đưa học sinh nghèo, mồ côi về nuôi dưỡng và nấu ăn trưa miễn phí là một nghĩa cử nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là mô hình cần được nhân rộng để các em không thuộc diện bán trú có thêm cơ hội đến trường."

Đại diện Đồn Biên phòng Lý Sơn trao học bổng "Nâng bước em đến trường" cho các học sinh mồ côi khu vực biên giới, hải đảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng thời điểm, tại đặc khu Lý Sơn, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã trao tặng 6 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2,7 triệu đồng cùng sách giáo khoa và nhu yếu phẩm cho 4 học sinh do đơn vị đỡ đầu. Đại tá Trương Thiên An, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm học 2025-2026 đánh dấu 10 năm lực lượng Biên phòng tỉnh triển khai chương trình "Nâng bước em đến trường" trên địa bàn biên giới.

Chương trình đã góp phần chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các học sinh ở khu vực biên giới, hải đảo có thêm điều kiện đến trường; đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Theo thống kê sơ bộ, năm học 2025-2026, các đơn vị Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu và hỗ trợ gần 100 học sinh. Đại tá Trương Thiên An nhấn mạnh: "Những món quà này là nguồn động viên về vật chất và tinh thần, giúp các em có thêm động lực vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho đất nước"./.

