Đẩy mạnh hợp tác nghị viện để làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Nhận lời mời của Quốc hội Nhật Bản, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 25-30/9.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Tokyo về chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho rằng việc hai nước đẩy mạnh hợp tác nghị viện sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện song phương.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao, trong đó có văn kiện hợp tác giữa hai Quốc hội ký tháng 12/2024.

Chuyến thăm cũng khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu và lâu dài, thể hiện quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được thiết lập từ năm 2023.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao, hai nước sẽ tăng cường tin cậy chính trị và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

Cũng theo Đại sứ, chuyến thăm tập trung thúc đẩy hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng pháp luật ứng phó khẩn cấp, quản lý thảm họa, an ninh mạng, an ninh năng lượng và chuyển đổi số trong khu vực công.

Những nội dung này không chỉ tăng cường gắn kết giữa cơ quan lập pháp hai nước mà còn đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn nửa thế kỷ thiết lập đã đạt nhiều bước tiến vượt bậc và đặc biệt khởi sắc từ khi hai bên nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11/2023.

Nền tảng vững chắc của mối quan hệ là sự tin cậy chính trị cao và hợp tác toàn diện từ kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh đến văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, y tế, lao động, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương.

Thế mạnh nổi bật trong quan hệ hai nước nằm ở sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế khi Việt Nam có thị trường năng động và lực lượng lao động dồi dào, còn Nhật Bản sở hữu công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và vốn đầu tư chất lượng cao. Đặc biệt, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành trụ cột mới trong hợp tác giữa hai nước.

Ngoài ra, Việt Nam và Nhật Bản cũng duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, củng cố tin cậy và phối hợp chặt chẽ trong các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các đối tác, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị Á-Âu (ASEM).

Hiện có gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, tạo thành cầu nối quan trọng thúc đẩy gắn kết xã hội và văn hóa giữa hai quốc gia.

Về phương hướng sắp tới, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho rằng hợp tác nghị viện có vai trò then chốt trong hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các chuyến thăm và trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp nhằm tháo gỡ rào cản thể chế, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, hai Quốc hội cần phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) và Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), đồng thời thúc đẩy đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, coi đây là ưu tiên trong chiến lược kết nối kinh tế. Sự hợp tác chặt chẽ sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác lâu dài và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.

Lòng tin là nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định trong hành trình phát triển, Việt Nam luôn có sự đồng hành và hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó Nhật Bản giữ một vai trò đặc biệt quan trọng.