Doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản ký kết 10 bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 4/9, Hội nghị cấp cao Đối thoại hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 6 đã diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Tại cuộc họp, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Nhật Bản Koizumi Shinjiro đã trao đổi ý kiến về các nội dung và định hướng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giữa hai nước, đồng thời phê duyệt Tầm nhìn trung hạn - dài hạn về hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản (Giai đoạn 3).

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định Nhật Bản không chỉ là đối tác chiến lược quan trọng hỗ trợ về vốn và công nghệ mà còn cả kinh nghiệm quản lý và mô hình liên kết công tư hiệu quả. Các chương trình trong khuôn khổ Tầm nhìn trung hạn - dài hạn tạo nền tảng cho chuỗi giá trị nông nghiệp tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và từng bước hướng đến mục tiêu xanh, bền vững.

Để phát huy hiệu quả tối đa tiềm năng hai bên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đề xuất phía Nhật Bản mở cửa thị trường cho nhiều nông sản và thủy sản của Việt Nam như bưởi, chanh leo, cá da trơn…

Bên cạnh đó, hai bên tích cực đẩy mạnh hợp tác khoa học-công nghệ trong nghiên cứu giống, công nghệ sinh học, bảo quản sau thu hoạch và chuyển giao các công nghệ hiện đại như Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ Nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain)...

Bộ trưởng Koizumi đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhân dịp này, ông mời Việt Nam tham gia Triển lãm Làm vườn Thế giới 2027 tại Yokohama (Green EXPO Yokohama 2027) và đề nghị đẩy nhanh tiến trình mở cửa thị trường đối với một số nông, thủy sản, trong đó có bưởi, nho và cá nóc Nhật Bản.

Toàn cảnh Diễn đàn “Đối thoại hợp tác công tư về nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản” tại Tokyo. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Cùng ngày, Diễn đàn “Đối thoại hợp tác công tư về nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản” với chủ đề “Giảm phát thải khí nhà kính, giảm tác động môi trường và thúc đẩy trao đổi công nghệ nâng cao năng suất” đã diễn ra tại thủ đô Tokyo. Sự kiện do Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản chủ trì, với sự tham dự của gần 200 đại biểu doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá sự đồng hành của khu vực tư nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng, đồng thời khẳng định chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi, và chính các doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã sẽ là lực lượng trực tiếp triển khai, sáng tạo và dẫn dắt thị trường.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết thêm Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư chế biến sâu và phát triển chuỗi giá trị bền vững trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Bộ trưởng Koizumi cho biết các công nghệ giảm thiểu tác động môi trường của Nhật Bản có thể được áp dụng cho các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là khu vực gió mùa châu Á, nơi có điều kiện khí hậu và cơ cấu nông nghiệp tương đồng.

Ông nhấn mạnh hợp tác công-tư giữa Nhật Bản và Việt Nam đã tạo ra những mô hình giá trị, đóng vai trò là hình mẫu cho khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thế giới.

Ông khẳng định Bộ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản sẽ hoàn toàn ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác công tư, lấy nỗ lực của các doanh nghiệp làm cốt lõi, đồng thời bày tỏ hy vọng diễn đàn sẽ khơi dậy việc tạo ra các cơ hội kinh doanh mới, phát triển hơn nữa môi trường kinh doanh và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu giữa hai nước.

Dưới sự chứng kiến của quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Koizumi, 10 bản ghi nhớ hợp tác về kinh doanh, thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp hai bên đã được ký kết.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đã có nhiều bài thuyết trình về thế mạnh của từng doanh nghiệp và đưa ra các đề xuất tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực để hướng tới mục tiêu đạt được các hệ thống lương thực bền vững, bao gồm các công nghệ giảm phát thải khí nhà kính, giảm gánh nặng môi trường và nâng cao năng suất.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Koizumi bày tỏ tin tưởng việc công bố các biên bản ghi nhớ tại Diễn đàn “Đối thoại hợp tác công tư về nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản” là minh chứng cho sự phát triển hợp tác giữa khu vực tư nhân Nhật Bản và Việt Nam. Theo các biên bản ghi nhớ này, Bộ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Nhật Bản mong muốn hỗ trợ hợp tác hơn nữa giữa các doanh nghiệp của hai nước.

Trong bài thuyết trình tại diễn đàn với tiêu đề “Thúc đẩy quan hệ thương mại nông sản Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới," Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco) - Tiến sỹ Đinh Cao Khuê, cho biết với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước, Doveco mong muốn mở rộng hợp tác sâu rộng với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Sự gắn kết hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn mang lại giá trị thiết thực, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng chung của ngành nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản.

Bài thuyết trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Hùng Nhơn - ông Vũ Mạnh Hùng, tập trung vào việc khuyến khích thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi chất lượng cao như trứng gà, thịt gà, thịt heo và các sản phẩm chế biến sâu từ chăn nuôi. Ông Vũ Mạnh Hùng đề xuất doanh nghiệp hai nước có thể hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua Chương trình trao đổi chuyên gia, kỹ sư nông nghiệp.

Đánh giá tiềm năng hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản, bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng Giám đốc tập đoàn PAN, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vinaseed, cho rằng việc hợp tác với Nhật Bản mang lại giá trị rất lớn cho tập đoàn PAN với 30% sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản.

Hai Bộ trưởng giới thiệu văn bản “Tầm nhìn Trung hạn - Dài hạn về Hợp tác Nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 3”. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Đồng quan điểm trên, Tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn - ông Lê Văn Phương, đánh giá cao tiềm năng và hiệu quả hợp tác với đối tác Nhật Bản trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vấn đề giảm phát thải carbon.

Đánh giá về những mặt hàng nông sản có tiềm năng hợp tác cao giữa hai nước, ông Yuto Koga - đại diện công ty Kanematsu, cho rằng cà phê là một trong những mặt hàng hợp tác có tiềm năng cao. Hiện công ty của ông Yuto Koga đang hợp tác với tập đoàn Intimex của Việt Nam.

Về hợp tác công-tư trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Takeshi Ono - đại diện công ty Chubu Ecotec, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khu vực công và tư nhân phải đồng lòng hợp tác với nhau. Ông nêu ví dụ, Việt Nam sản xuất rất nhiều sản phẩm chăn nuôi và nông nghiệp, và nhập khẩu phân bón, đặc biệt là phân hữu cơ, từ Nhật Bản.

Trong khi đó, Việt Nam lại có rất nhiều nguyên liệu thô có thể dùng để sản xuất phân hữu cơ. Do đó, bằng cách tận dụng và sử dụng hiệu quả những nguyên liệu này, phân bón được sản xuất bằng nguyên liệu thô của Việt Nam sẽ trở lại phục vụ cho các trang trại và góp phần phát triển nông sản./.

