Miss Universe 2025: Người đẹp Mexico đăng quang, đại diện Việt Nam “trắng tay”

Chung kết Miss Universe 2025 vừa diễn ra sáng nay, ngày 21/11 tại Bangkok, Thái Lan với chiến thắng thuộc về người đẹp đến từ Mexico Fátima Bosch, 25 tuổi. Cô đã xuất sắc vượt qua hơn 120 thí sinh để giành vương miện.

Đây là vương miện thứ tư của Mexico tại “đấu trường” Miss Universe. Tân hoa hậu là người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Bên cạnh đó, người đẹp theo đuổi các dự án xã hội, tập trung vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Trong phần ứng xử của top 5 với câu hỏi chung: “Nếu đăng quang tối nay, bạn sẽ làm gì để phát huy danh hiệu một cách tốt nhất giúp các cô gái trẻ?” Người đẹp Mexico đã trả lời: “Các bạn hãy tin vào sức mạnh của sự trung thực và đừng để ai khiến bạn sụp đổ. Bạn xứng đáng, bạn mạnh mẽ và tiếng nói của bạn cần được lắng nghe.”

Trên sân khấu chung kết mùa giải năm nay, ban giám khảo cũng đã trao danh hiệu Á hậu 1 cho người đẹp Thái Lan, Á hậu 2 cho Venezuela, Á hậu 3 trao cho người đẹp Philippines và Á hậu 4 thuộc về Bờ biển Ngà.

Tân hoa hậu Fátima Bosch đến từ Mexico.

Trước đó, trong màn hô vang tên quốc gia và vùng lãnh thổ của các thí sinh theo thứ tự bảng chữ cái ở phần đầu chương trình, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang có màn xuất hiện tự tin, rạng rỡ trên sân khấu. Song, người đẹp đã trượt top 30, khép lại hành trình được đánh giá có nhiều nỗ lực tại cuộc thi.

Ngay sau khoảnh khắc top 30 được công bố, Hương Giang đã đăng tải dòng trạng thái đầu tiên trên mạng xã hội cá nhân, thể hiện tinh thần tích cực và thái độ biết ơn dành cho những người đã luôn cổ vũ cô trên hành trình nhan sắc tại Thái Lan. Dù Miss Universe 2025 đã kết thúc, Hương Giang đã được cộng đồng ghi nhận nỗ lực không ngừng, hình ảnh chỉn chu và lòng biết ơn dành cho cộng đồng yêu sắc đẹp.

Trước khi lên đường tham gia đấu trường sắc đẹp này, Hương Giang chia sẻ, khi Miss Universe đồng ý mở rộng tiêu chí, chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ có con và phụ nữ đã kết hôn tham gia cuộc thi, tôi tin họ không nghĩ rằng các quốc gia trên thiếu những phụ nữ độc thân xinh đẹp, để cần tới những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt hơn đại diện tham gia.

﻿ Nhan sắc đại diện Việt Nam trên sân khấu chung kết.

“Đó là cánh cửa của bình đẳng và hy vọng, điều mà không có bất kỳ cuộc thi nhan sắc lớn nào trên thế giới lựa chọn để làm ngoài Miss Universe. Đây cũng là sân khấu không phân biệt hoàn cảnh của bạn, nơi tất cả phụ nữ là phụ nữ, nâng đỡ nhau, cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trước sự chiêm ngưỡng của hàng tỷ người,” Hương Giang nhấn mạnh.

Bảy năm trước, người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Pattaya, Thái Lan, nên trước khi nhận lời Chủ tịch Miss Universe Vietnam cô cho biết đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, cô cho rằng một khi Miss Universe đã mở ra cơ hội, tức là họ đang chờ những cô gái phù hợp bước qua cánh cửa đặc biệt này, tỏa sáng trên sân khấu của họ và truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho xã hội.

Trước Hương Giang từng có nhiều người đẹp Việt Nam lọt top cao ở chung kết cuộc thi từ năm 2018-2021 như H'Hen Niê (top 5), Hoàng Thùy (top 20), Nguyễn Trần Khánh Vân (top 21), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (top 16)./.

