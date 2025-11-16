Toàn cảnh sắc màu rực rỡ đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam

Văn hóa
Điện ảnh Âm nhạc Thời trang Điểm Nhạc-Phim-Sách Truyền thông
Trong đêm chung kết, 30 thí sinh trải qua 3 phần thi là trình diễn áo dài, trình diễn bikini và trang phục dạ hội sắc màu dân tộc để tìm ra top 10. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trong đêm chung kết, 30 thí sinh trải qua 3 phần thi là trình diễn áo dài, trình diễn bikini và trang phục dạ hội sắc màu dân tộc để tìm ra top 10. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 5 Trần Minh Phương, Trần Thị Thúy Tiên, Kha Thị Thơ, Dương Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Như Quỳnh được chọn vào phần thi ứng xử. Các thí sinh bốc thăm chọn đề tài thi ứng xử và trả lời trong 1 phút 30 giây. Nhận các câu hỏi về đề tài: du lịch và trách nhiệm, phát triển du lịch cộng đồng, sức mạnh của văn hóa dân tộc, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản sắc và hội nhập… (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 5 Trần Minh Phương, Trần Thị Thúy Tiên, Kha Thị Thơ, Dương Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Như Quỳnh được chọn vào phần thi ứng xử. Các thí sinh bốc thăm chọn đề tài thi ứng xử và trả lời trong 1 phút 30 giây. Nhận các câu hỏi về đề tài: du lịch và trách nhiệm, phát triển du lịch cộng đồng, sức mạnh của văn hóa dân tộc, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản sắc và hội nhập… (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Khoảnh khắc hồi hộp và được mong chờ nhất đêm chung kết... (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Khoảnh khắc hồi hộp và được mong chờ nhất đêm chung kết... (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Ban tổ chức đã trao vương miện Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 cho thí sinh Trần Minh Phương (SBD 402, sinh năm 2005), đến từ Hà Nội. Cô cũng giành giải phụ Người đẹp có gương mặt đẹp nhất. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Ban tổ chức đã trao vương miện Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 cho thí sinh Trần Minh Phương (SBD 402, sinh năm 2005), đến từ Hà Nội. Cô cũng giành giải phụ Người đẹp có gương mặt đẹp nhất. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Đảm nhận sứ mệnh mới, tân Hoa hậu sẽ đồng hành cùng các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ du lịch Sơn La, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc đến bạn bè quốc tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Đảm nhận sứ mệnh mới, tân Hoa hậu sẽ đồng hành cùng các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ du lịch Sơn La, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc đến bạn bè quốc tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Ngoài tân Hoa hậu, các danh hiệu Á hậu được trao cho các thí sinh: Á hậu 1 Trần Thụy Thúy Tiên (SBD 422, thành phố Huế); Á hậu 2 Kha Thị Thơ (SBD 318, Nghệ An); Á hậu 3 Dương Thị Thanh Trúc (SBD 188, Thanh Hóa); Á hậu 4 Nguyễn Thị Như Quỳnh (SBD 210, Hà Tĩnh). (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Ngoài tân Hoa hậu, các danh hiệu Á hậu được trao cho các thí sinh: Á hậu 1 Trần Thụy Thúy Tiên (SBD 422, thành phố Huế); Á hậu 2 Kha Thị Thơ (SBD 318, Nghệ An); Á hậu 3 Dương Thị Thanh Trúc (SBD 188, Thanh Hóa); Á hậu 4 Nguyễn Thị Như Quỳnh (SBD 210, Hà Tĩnh). (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Phần trình diễn trang phục dạ hội sắc màu dân tộc của các thí sinh trong đêm chung kết. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Phần trình diễn trang phục dạ hội sắc màu dân tộc của các thí sinh trong đêm chung kết. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Phần thi trình diễn trang phục dạ hội sắc màu dân tộc là một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc tại vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Phần thi trình diễn trang phục dạ hội sắc màu dân tộc là một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc tại vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Phần thi mang đến một không gian nghệ thuật rực rỡ, hòa quyện nét đẹp truyền thống và sáng tạo hiện đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Phần thi mang đến một không gian nghệ thuật rực rỡ, hòa quyện nét đẹp truyền thống và sáng tạo hiện đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trình diễn những bộ trang phục dạ hội nằm trong bộ sưu tập “Tinh hoa dân tộc Việt” của nhà thiết kế Triệu Lệ Quân, mỗi thí sinh kể một câu chuyện riêng, bằng chất liệu, họa tiết và màu sắc đặc trưng của thổ cẩm Tây Bắc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trình diễn những bộ trang phục dạ hội nằm trong bộ sưu tập “Tinh hoa dân tộc Việt” của nhà thiết kế Triệu Lệ Quân, mỗi thí sinh kể một câu chuyện riêng, bằng chất liệu, họa tiết và màu sắc đặc trưng của thổ cẩm Tây Bắc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Với phong thái tự tin, thí sinh khéo léo phô diễn vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch mà vẫn đậm đà bản sắc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Với phong thái tự tin, thí sinh khéo léo phô diễn vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch mà vẫn đậm đà bản sắc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phần thi còn giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch các địa phương. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phần thi còn giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch các địa phương. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Việt Nam được biết đến là đất nước của 54 dân tộc, 54 sắc màu văn hóa hòa quyện trong một bản hòa ca thống nhất mà đa dạng. Mỗi nếp áo, mỗi điệu múa, mỗi phong tục, lễ hội… đều chứa đựng trong đó tinh thần linh hồn mỗi dân tộc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Việt Nam được biết đến là đất nước của 54 dân tộc, 54 sắc màu văn hóa hòa quyện trong một bản hòa ca thống nhất mà đa dạng. Mỗi nếp áo, mỗi điệu múa, mỗi phong tục, lễ hội… đều chứa đựng trong đó tinh thần linh hồn mỗi dân tộc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Những giá trị văn hóa ấy mỗi dân tộc khi được lan tỏa đúng cách sẽ trở thành nguồn tài nguyên vô giá cho du lịch, là sức mạnh mềm để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Những giá trị văn hóa ấy mỗi dân tộc khi được lan tỏa đúng cách sẽ trở thành nguồn tài nguyên vô giá cho du lịch, là sức mạnh mềm để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trưởng ban tổ chức cuộc thi, thạc sỹ Đàm Hương Thủy nhấn mạnh: "Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam ra đời, không chỉ để tôn vinh nhan sắc, mà quan trọng hơn để tôn vinh trí tuệ, lòng tự hào dân tộc và tinh thần hội nhập của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới." (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trưởng ban tổ chức cuộc thi, thạc sỹ Đàm Hương Thủy nhấn mạnh: "Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam ra đời, không chỉ để tôn vinh nhan sắc, mà quan trọng hơn để tôn vinh trí tuệ, lòng tự hào dân tộc và tinh thần hội nhập của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới." (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Đây là hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho nét đẹp người phụ nữ Việt Nam dịu dàng nhưng bản lĩnh, truyền thống mà hiện đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Đây là hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho nét đẹp người phụ nữ Việt Nam dịu dàng nhưng bản lĩnh, truyền thống mà hiện đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cuộc thi là cơ hội để các thí sinh được trải nghiệm, được học hỏi, được thấu hiểu sâu hơn về văn hóa, con người và bản sắc quê hương mình. Và quan trọng hơn, là cầu nối giữa văn hóa và du lịch, để mỗi thí sinh trở thành “đại sứ du lịch,” mang hình ảnh Sơn La và Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cuộc thi là cơ hội để các thí sinh được trải nghiệm, được học hỏi, được thấu hiểu sâu hơn về văn hóa, con người và bản sắc quê hương mình. Và quan trọng hơn, là cầu nối giữa văn hóa và du lịch, để mỗi thí sinh trở thành “đại sứ du lịch,” mang hình ảnh Sơn La và Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trước thềm đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua hành trình khám phá và trải nghiệm những nét văn hóa cùng cảnh sắc thiên nhiên của Mộc Châu (Sơn La) thông qua series truyền hình thực tế. Những hoạt động này không chỉ giúp họ hiểu sâu hơn về cảnh quan và đời sống văn hóa mà còn cảm nhận sâu sắc sự chân thành, mến khách của con người nơi đây. Nhờ đó, mỗi thí sinh trở thành một “đại sứ du lịch,” lan tỏa hình ảnh Tây Bắc đến du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trước thềm đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua hành trình khám phá và trải nghiệm những nét văn hóa cùng cảnh sắc thiên nhiên của Mộc Châu (Sơn La) thông qua series truyền hình thực tế. Những hoạt động này không chỉ giúp họ hiểu sâu hơn về cảnh quan và đời sống văn hóa mà còn cảm nhận sâu sắc sự chân thành, mến khách của con người nơi đây. Nhờ đó, mỗi thí sinh trở thành một “đại sứ du lịch,” lan tỏa hình ảnh Tây Bắc đến du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cuộc thi để lại dấu ấn rõ nét với thông điệp quảng bá văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, đồng thời mở ra cơ hội để Sơn La thu hút thêm du khách và triển khai các hoạt động truyền thông điểm đến trong thời gian tới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cuộc thi để lại dấu ấn rõ nét với thông điệp quảng bá văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, đồng thời mở ra cơ hội để Sơn La thu hút thêm du khách và triển khai các hoạt động truyền thông điểm đến trong thời gian tới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cuộc thi đã góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa truyền thống thông qua trang phục dân tộc cũng như du lịch các địa phương. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cuộc thi đã góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa truyền thống thông qua trang phục dân tộc cũng như du lịch các địa phương. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Những sắc màu dân tộc trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Những sắc màu dân tộc trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Sân khấu đêm chung kết được thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ chiếc khăn Piêu, hoa ban và vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc, kết hợp hoa văn thổ cẩm và hoa đào, với hệ thống ánh sáng chuyển động tinh tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Sân khấu đêm chung kết được thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ chiếc khăn Piêu, hoa ban và vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc, kết hợp hoa văn thổ cẩm và hoa đào, với hệ thống ánh sáng chuyển động tinh tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Toàn cảnh sắc màu rực rỡ đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam

Tối qua, 15/11, trong đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Lan tỏa bản sắc-Kết nối toàn cầu,” thí sinh Trần Minh Phương (2005, đến từ Hà Nội) đã đăng quang cuộc thi.

Mai Mai
Theo dõi VietnamPlus
#Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 #Chung kết cuộc thi sắc đẹp dân tộc #Chủ đề bản sắc và hội nhập #Phần thi ứng xử về du lịch và văn hóa #Trao giải và danh hiệu hoa hậu #á hậu #Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam #Vai trò đại sứ du lịch Việt Nam #Nét đẹp truyền thống và hiện đại của phụ nữ Việt #Phong cách tự nhiên #thanh lịch trên sân khấu #Quảng bá du lịch và văn hóa dân tộc Sơn La

Tin liên quan