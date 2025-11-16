Toàn cảnh sắc màu rực rỡ đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam
Tối qua, 15/11, trong đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Lan tỏa bản sắc-Kết nối toàn cầu,” thí sinh Trần Minh Phương (2005, đến từ Hà Nội) đã đăng quang cuộc thi.
