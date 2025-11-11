Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc sẽ diễn ra trên cầu kính dài nhất thế giới

Vòng Chung khảo tài năng Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 vừa diễn ra tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La - hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện chính hướng tới đêm chung kết toàn quốc cuộc thi vào ngày 15/11/2025.

Màn trình diễn thời trang của vòng thi gây bất ngờ khi được tổ chức ngay trên Cầu kính Bạch Long - cây cầu kính dài nhất thế giới và nổi tiếng của Việt Nam. Phần trình diễn thời trang của vòng thi đã thực sự “mang đến cảm giác mạnh,” bởi mặt cầu kính trong suốt nhìn thấu vực sâu thăm thẳm và cảnh quan bên dưới.

Cảm giác chênh vênh, hồi hộp khi bước trên mặt kính trong vắt khiến không ít thí sinh thót tim sợ hãi, mất cân bằng, thậm chí run rẩy chân tay. Vì thế, việc tổ chức chung khảo tài năng ở đây không chỉ là thử thách bản lĩnh dành cho thí sinh, mà còn tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới lạ và hấp dẫn cho cuộc thi, đồng thời góp phần quảng bá sản phẩm du lịch đặc sắc của Mộc Châu.

Đại diện ban tổ chức cho biết mặc dù bề mặt cầu đã được trải thảm nhằm giảm bớt ảo giác chênh vênh, song đây vẫn là thử thách không nhỏ cho top 30 thí sinh khi phải giữ thăng bằng, và thể hiện phong thái tự tin trong suốt ba phần trình diễn: bikini, thời trang dạ hội và trang phục lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa dân tộc.

Ánh sáng, âm nhạc và không gian mở của màn trình diễn đã tạo nên một bức tranh thị giác ấn tượng cho người xem. Đáng chú ý là phần trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa các dân tộc. Từng bộ trang phục là sự kết hợp tinh tế giữa họa tiết thổ cẩm, sắc màu truyền thống và phong cách hiện đại, cho thấy sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Tối qua (10/11), top 30 thí sinh đã có màn thể hiện năng khiếu ca hát, múa, chơi nhạc cụ, trình diễn các tiết mục đặc sắc khác. Đây là dịp để ban giám khảo tìm ra những gương mặt không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng, giàu biểu đạt cảm xúc, có dấu ấn riêng trong hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Ban giám khảo đánh giá sau hơn một tháng trải qua các hoạt động trải nghiệm, đặc biệt là series truyền hình thực tế, các thí sinh đã trưởng thành hơn, tự tin, năng động hơn và trở thành những “Đại sứ du lịch Tây Bắc” đầy nhiệt huyết.

Sau vòng chung khảo tài năng, các thí sinh sẽ bước vào giai đoạn tập luyện tích cực để chuẩn bị cho đêm chung kết toàn quốc, diễn ra vào 18 giờ ngày 15/11/2025 tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Trong đêm thi cuối cùng, top 30 thí sinh sẽ trải qua các phần thi: trình diễn trang phục dân tộc, bikini, dạ hội, ứng xử. Đặc biệt, ban tổ chức tiết lộ sân khấu sẽ được thiết kế giữa không gian kỳ vĩ của Cầu kính Bạch Long nhằm mang đến những khoảnh khắc trình diễn ngoạn mục, khắc sâu dấu ấn du lịch cho tỉnh Sơn La.

Thạc sỹ Đàm Hương Thủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, với thông điệp “Lan tỏa bản sắc Việt – Nâng tầm du lịch Việt Nam,” cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể và tâm hồn người phụ nữ Việt, mà còn là cầu nối quảng bá văn hóa, du lịch và con người Việt Nam ra thế giới./

Miss Grand International 2025: Philippines đăng quang, Việt Nam trượt top 22 Trong đêm chung kết cuộc thi, Emma Tiglao (sinh năm 1994) đến từ Philippines đã chính thức giành vương miện, trở thành tân Hoa hậu. Trong khi đó, Yến Nhi của Việt Nam trượt top 22.