Hoa hậu du lịch dân tộc Việt Nam 2025: Khi vẻ đẹp hòa cùng trách nhiệm cộng đồng

Top 30 thí sinh Hoa hậu du lịch dân tộc Việt Nam 2025 vừa có một ngày đáng nhớ khi đến thăm và giao lưu cùng các em học sinh tại Điểm trường Tà Số 1, thuộc Trường Tiểu học và THCS Chiềng Hắc, Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, các thí sinh còn có cơ hội khám phá Hang Táu - một điểm đến được ví như “làng nguyên thủy,” chỉ mới được phát hiện trong vài năm gần đây.

Sau hành trình trải nghiệm đa sắc màu về văn hóa, du lịch và ẩm thực cùng đồng bào các dân tộc tại Mộc Châu, các thí sinh đã sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh trở thành những đại sứ du lịch, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và con người nơi đây.

Để hòa mình vào nét văn hóa bản địa, các thí sinh đã hóa thân thành những cô gái Mông duyên dáng, đến thăm Điểm trường Tà Số 1 tại bản Tà Số 1. Tại đây, họ đã có khoảng thời gian ý nghĩa khi giao lưu, thăm hỏi và chia sẻ cùng các em học sinh. Đặc biệt, khi được nghe câu chuyện về hành trình các thầy cô vượt khó “kéo” học sinh đến lớp, hay nỗ lực của các em nhỏ trên con đường học tập, nhiều thí sinh đã xúc động và cho biết tự nhủ phải cố gắng hơn nữa trong cuộc sống.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc, mà còn là cơ hội lan tỏa vẻ đẹp của con người hòa quyện cùng văn hóa, thiên nhiên và danh lam thắng cảnh, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Bắc đến với du khách trong và ngoài nước.



Trải nghiệm của top 30 Hoa hậu du lịch dân tộc Việt Nam 2025 tại Sơn La. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đặc biệt, tại Hang Táu, các thí sinh đã hòa mình vào đời sống cộng đồng, cùng trải nghiệm ẩm thực, giao lưu múa khèn và sinh hoạt văn hóa truyền thống với đồng bào vô cùng đặc sắc. Cũng trong hành trình này, các người đẹp tiếp tục tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc trưng của Mộc Châu như trò trượt cỏ, các điểm check-in cũng như những đặc sản và quà tặng địa phương… nhằm giới thiệu đến du khách những nét hấp dẫn và độc đáo của vùng đất cao nguyên xinh đẹp.

Chủ tịch Học viện SMT, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, Thạc sỹ Đàm Hương Thủy cho biết sau chuỗi ngày trải nghiệm thực tế, tìm hiểu văn hóa, danh thắng và sản phẩm du lịch tại Mộc Châu, các thí sinh đã thực sự trở thành những đại sứ du lịch Tây Bắc, sẵn sàng lan tỏa hình ảnh quyến rũ của mảnh đất này.

Bà nhấn mạnh: “Với các thí sinh Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam, sứ mệnh không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn là trách nhiệm lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế. Hành trình của các thí sinh không chỉ là chinh phục vương miện mà còn là hành trình trở thành những đại sứ du lịch, góp phần tôn vinh di sản, quảng bá danh lam thắng cảnh và truyền cảm hứng yêu quê hương, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc.”

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ đến từ 54 dân tộc anh em trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Cuộc thi hướng tới quảng bá giá trị văn hóa - du lịch, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ.

Thí sinh Hoa hậu du lịch dân tộc Việt Nam 2025 trải nghiệm văn hóa truyền thống ở Mộc Châu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với mục tiêu trở thành cầu nối gìn giữ và quảng bá di sản văn hóa, cuộc thi góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đặc biệt là du lịch xanh và du lịch cộng đồng - những xu hướng tất yếu của thời đại.

Các hoạt động và vòng chung kết cuộc thi đều diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La. Dự kiến, đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 15/11./.

H’Hen Niê quảng bá văn hóa truyền thống của người Ê Đê trong MV mới Tối 28/5, Hoa hậu H’Hen Niê vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong MV mới được quay ở quê hương Đắk Lắk của cô với trang phục, giai điệu nhạc cụ dân tộc và hình ảnh đặc trưng của đại ngàn.