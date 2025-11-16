Trần Minh Phương đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025

Tối 15/11, Chung kết toàn quốc Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025, với chủ đề "Lan tỏa bản sắc - Kết nối toàn cầu" đã diễn ra tại Khu Du lịch Mộc Châu Island, phường Mộc Châu (Sơn La).

Phát biểu khai mạc đêm Chung kết, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến nhấn mạnh cuộc thi toàn quốc Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam được tổ chức nhằm tìm kiếm gương mặt tiêu biểu, đại diện vẻ đẹp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại của phụ nữ Việt Nam thuộc 54 dân tộc anh em. Đây là sân chơi các thí sinh được thể hiện trí tuệ và tài năng; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và bình đẳng giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cuộc thi cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần kết nối du lịch, thúc đẩy kinh tế-văn hóa-xã hội phát triển bền vững.

Với Sơn La một vùng đất giàu bản sắc văn hóa, có 12 dân tộc anh em, đây là cơ hội để giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước những giá trị văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện, mến khách và tiềm năng du lịch phong phú của Sơn La. Cuộc thi được tổ chức tại Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu xinh đẹp là sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị về văn hóa, con người và thiên nhiên nơi đây. Đến với Sơn La là để hòa mình cùng văn hóa và thiên nhiên, với những cảnh quan làm say đắm lòng người cùng với những hoạt động, sự kiện văn hóa-du lịch được tổ chức thường xuyên, nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, kết nối, góp phần thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh của Sơn La.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, đêm Chung kết không chỉ là cuộc thi sắc đẹp, mà còn là hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Các thí sinh tham dự cuộc thi là những đại sứ văn hóa, mang trong mình niềm tự hào dân tộc và tinh thần du lịch Việt Nam thân thiện, nhân văn, giàu bản sắc.

Tại đêm Chung kết có sự tham gia của 30 thí sinh đại diện cho các nền văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi trên sân khấu gồm trình diễn áo dài Việt Nam, trình diễn trang phục áo tắm, trình diễn trang phục dạ hội lấy cảm hứng văn hóa các dân tộc.

Mở đầu đêm Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025 là phần thi trình diễn áo dài. Trong phần thi này, các thí sinh khoác lên mình tà áo dài Việt Nam kết hợp cùng những bản sắc văn hoá các dân tộc vùng cao như những đường dệt, hoa văn, đặc biệt là chất liệu di sản thổ cẩm... Tiếp đó, các thí sinh trải qua phần thi trình diễn trang phục áo tắm và trang phục dân tộc. Sau 3 nội dung thi, Ban Giám khảo chấm điểm chọn ra Top 5 thí sinh xuất sắc sẽ bước vào phần thi Ứng xử.

Kết quả, thí sinh Trần Minh Phương (Hà Nội) đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025; Á hậu 1 thuộc về thí sinh Trần Thúc Thủy Tiên; Kha Thị Thơ đoạt Á hậu 2; Á hậu 3 thuộc về thí sinh Dương thị Thanh Trúc; Á hậu 4 Nguyễn Thị Như Quỳnh.

Ban Tổ chức cũng đã trao nhiều giải thưởng phụ cho các thí sinh như người có làn da đẹp nhất; người đẹp được yêu thích; người đẹp áo dài Việt Nam; người đẹp truyền cảm hứng; người đẹp tài năng; người đẹp hình thể; người đẹp nhân ái; người đẹp có gương mặt đẹp nhất; người đẹp thuyết trình hay nhất; người đẹp Sơn La; người đẹp ảnh./.

