Đồng Nai: Kịp thời cứu hai người lao vào chắn đường ngang khi tàu sắp tới

Ngày 25/8, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam (đoạn qua xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) vừa xảy ra vụ tai nạn khi một xe máy lao thẳng vào chắn đường ngang.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 48 phút ngày 24/8, tại Km1661+074 khu gian Long Khánh-Dầu Giây, hai nhân viên gác chắn đã đóng chắn đường ngang để đón tàu SE12 chạy hướng Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội.

Bất ngờ một thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 60H6-04645 chạy với tốc độ cao, chở theo một người phụ nữ tông thẳng vào dàn chắn, hất tung dàn chắn vào đường ngang.

Cú tông mạnh khiến hai người và phương tiện ngã vào khu vực rào chắn đường ngang.

Nhận thấy sự việc khẩn cấp, hai nhân viên gác chắn nhanh chóng phát cảnh báo dừng tàu, đồng thời cùng người dân đưa hai nạn nhân và phương tiện ra khỏi phạm vi đường ngang, kịp thời để đoàn tàu lưu thông an toàn qua khu vực.

Sự cố trên khiến hai người bị thương, chiếc xe máy hư hỏng, dàn chắn đường ngang số 2 hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị quản lý phối hợp ngành đường sắt và cơ quan chức năng xử lý hiện trường.

Trước đó, tối 22/8, trên đường sắt Bắc-Nam tại chắn Km1649+528 giao với đường Hùng Vương, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai một thanh niên điều khiển xe máy tông thẳng vào rào chắn khiến xe và phương tiện mắc kẹt trên đường sắt.

Ngay sau đó 1 nữ nhân viên gác chắn lập tức dùng đèn tín hiệu ra hiệu cảnh báo tàu, còn đồng nghiệp nhanh chóng lao tới kéo nạn nhân cùng xe máy ra khỏi đường ray người này được cứu kịp thời./.

