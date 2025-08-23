Hai nhân viên đường sắt nhanh trí xử lý vụ xe máy tông thẳng gác chắn tàu

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), hai nhân viên gác chắn đã nhanh trí, dũng cảm khi xử lý tình huống một nam thanh niên cố tình tông thẳng vào dàn chắn, mắc kẹt trên đường ray trong khi đoàn tàu đang chuẩn bị tới.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 28 phút ngày 22/8, tại đường ngang Km1649+528, thuộc cung cầu đường Long Khánh, đội đường sắt Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), sau khi gác chắn đã đóng chuẩn bị đón tiễn tàu SE4 thông qua đường ngang thì bất ngờ có một thanh niên chạy xe máy biển kiểm soát 52F1-2010 tông thẳng vào dàn chắn số 1 đường ngang, khiến lái xe và phương tiện mắc kẹt trên đường sắt, đe doạ an toàn chạy tàu.

Rất may, hai nhân viên tại chắn Km1649+528 là Trần Thị Thủy và Vũ Thị Diện đã rất nhanh trí, bình tĩnh, dũng cảm, xử lý tình huống chuyên nghiệp nên tránh được vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

"Hiện vụ việc đang được đơn vị phối hợp với Công an phường Long Khánh xử lý. Sự cố khiến người tham gia giao thông bị thương, dàn chắn số 1 công vênh hư hỏng nặng không thể sử dụng," lãnh đạo VNR cho hay.

Hành động dũng cảm của hai công nhân gác chắn được Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn và lãnh đạo VNR khen thưởng./.

