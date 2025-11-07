Phá đường dây bóc lột lao động xuyên quốc gia, bắt 54 nghi phạm

Trong bối cảnh tình trạng mua bán người và khai thác lao động trái phép tại châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) vừa công bố kết quả một chiến dịch quy mô lớn truy quét tội phạm bóc lột và ép buộc lao động xuyên quốc gia.

Chiến dịch có sự tham gia của hàng chục quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và đã đạt nhiều kết quả đáng chú ý, với việc bắt giữ 54 nghi phạm và xác định hàng trăm người có nguy cơ bị lợi dụng.

Trong nhiều tuần qua, các lực lượng cảnh sát, biên phòng, cơ quan thuế và thanh tra lao động trên toàn châu Âu đã phối hợp chặt chẽ để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán người nhằm bóc lột sức lao động.

Chiến dịch nằm trong khuôn khổ Ngày hành động chung (EMPACT), tập trung vào việc đấu tranh với tội phạm mua bán người nhằm cưỡng bức lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, nhà hàng và các công ty cho thuê lao động.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh hành động nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng công dân từ các nước thứ ba và người tị nạn, những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Dưới sự dẫn dắt của Pháp và Hà Lan, cùng sự tham gia của lực lượng chức năng thuộc 32 quốc gia và sự hỗ trợ của Europol cũng như Cơ quan Lao động châu Âu, chiến dịch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng cộng 54 người đã bị bắt giữ, 93 nghi phạm được xác định có liên quan đến hoạt động mua bán người, trong đó 92 người vì mục đích bóc lột lao động.

Lực lượng chức năng xác định 404 người có nguy cơ bị bóc lột, trong đó 393 người bị bóc lột sức lao động. Cùng với đó, 341 cuộc điều tra mới đã được mở, trong đó có 43 vụ liên quan trực tiếp đến hành vi bóc lột lao động.

Chiến dịch quy tụ hơn 22.000 cán bộ thuộc lực lượng cảnh sát, cơ quan thuế và thanh tra lao động của các nước châu Âu. Tổng cộng 194.995 đối tượng, địa điểm và phương tiện đã được kiểm tra, bao gồm 73.218 người, 11.815 địa điểm, 26.412 phương tiện và 83.958 giấy tờ. Mục tiêu của chiến dịch nhằm khuyến khích các cơ quan chức năng tập trung vào những hình thức khai thác lao động phổ biến hoặc đặc trưng tại từng quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Các cuộc kiểm tra được triển khai tại nhiều lĩnh vực có nguy cơ cao như nhà hàng, giao hàng, chế biến thực phẩm, dịch vụ làm đẹp, chăm sóc tại nhà, logistics, nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng.

Nhiều quốc gia ghi nhận các hình thức bóc lột lao động đa dạng, từ việc trả lương không đúng quy định, ép buộc làm việc quá giờ, sử dụng lao động không khai báo, thuê mướn nhân công trái phép, cho đến việc vi phạm tiêu chuẩn nhà ở và giữ giấy tờ tùy thân của người lao động.

Ngoài ra, một số công dân nước thứ ba còn sử dụng giấy tờ giả hoặc giấy phép cư trú không hợp pháp. Europol cho biết số vụ việc được báo cáo vẫn thấp hơn nhiều so với thực tế, do hầu hết nạn nhân e ngại hoặc không có điều kiện tiếp cận cơ quan chức năng.

Chiến dịch được triển khai theo phương thức đa ngành. Việc phối hợp kiểm tra và chia sẻ thông tin giữa các quốc gia góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, đồng thời tăng cường nhận thức của các cơ quan chức năng về dấu hiệu của hoạt động mua bán người và bóc lột lao động.

Theo định nghĩa của Europol, mua bán người là hành vi cưỡng ép hoặc lừa đảo nhằm đưa những người dễ bị tổn thương đến quốc gia khác để bóc lột và trục lợi bất hợp pháp. Đây là một loại tội phạm có tính chất xuyên quốc gia, có thể xảy ra ở mọi nơi, trong nhiều lĩnh vực khác nhau và ảnh hưởng đến mọi độ tuổi, giới tính cũng như tầng lớp xã hội.

Việc triển khai chiến dịch quy mô lớn lần này cho thấy quyết tâm của các quốc gia châu Âu trong việc phối hợp đấu tranh với tội phạm mua bán người và khai thác lao động.

Europol khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên trong công tác điều tra, chia sẻ thông tin tình báo và nâng cao năng lực thực thi pháp luật, nhằm từng bước loại bỏ những đường dây tội phạm bóc lột con người dưới mọi hình thức, góp phần bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi của người lao động trên toàn châu lục./.

