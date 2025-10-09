Công bố Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ Số Việt Nam 2025 với 257 doanh nghiệp

Ngày 9/10 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ Vinh danh Top 10 và Công bố Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ Số Việt Nam 2025. Sự kiện đánh dấu hành trình 12 năm phát triển của chương trình "Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam."

Tham dự chương trình có lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, các chuyên gia, viện nghiên cứu, cùng gần 200 lãnh đạo và cán bộ từ các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu trên toàn quốc.

Khởi xướng Bản đồ doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025

Tại sự kiện, VINASA đã chính thức khởi xướng Bản đồ doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam năm 2025. Để đánh giá và lập Bản đồ này, Ban tổ chức sử dụng phương pháp đánh giá VINASA Techmap, xây dựng dựa theo phương pháp Magic Quadrant của Gartner.

Việc đánh giá, định vị doanh nghiệp dựa trên 2 trục Tầm nhìn và Thực thi. Trục Tầm nhìn có 5 tiêu chí: Đổi mới, Chiến lược thị trường, Hệ sinh thái, Bền vững, Tương thích. Trục Thực thi có 5 tiêu chí: Chất lượng sản phẩm, Dịch vụ khách hàng, Chiến lược phát triển, Thị phần, Tài chính.

Phương pháp chấm điểm và định vị doanh nghiệp trên bản đồ được thực hiện theo các bước: Chuyên gia chấm điểm độc lập; Chuẩn hoá điểm để đảm bảo các điểm của chuyên gia chấm được quy về cùng 1 khung tham chiếu; Xây dựng ma trận quyết định; Xác định trọng số; Sử dụng TOPSIS để định vị doanh nghiệp trên bản đồ dựa trên tương quan với điểm tối ưu tích cực và tiêu cực của từng trục đánh giá.

Khi hiển thị theo từng Bản đồ, sẽ hình thành các nhóm cụ thể. Nhóm Đầu tàu: Doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, vừa có tầm nhìn xa vừa có khả năng thực thi tốt. Nhóm Thực lực: Doanh nghiệp có năng lực triển khai mạnh, tập trung vào hiệu quả thực tế. Nhóm Lợi thế chuyên ngành: Doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực cụ thể, phát triển theo hướng chuyên sâu. Nhóm Khai phá: Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung vào công nghệ mới nhưng khả năng thực thi còn đang phát triển.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh việc VINASA ra mắt bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam của VINASA, có lẽ là một hoạt động hết sức ý nghĩa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong năm 2025, năm đầu tiên xây dựng và công bố Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, có 257 doanh nghiệp được sắp xếp vào 389 vị trí trong 23 bản đồ. Trong đó, 81 doanh nghiệp tham gia Chương trình Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam được xác thực với các dữ liệu đầy đủ, sắp xếp vào 169 vị trí trên bản đồ của 23 lĩnh vực. Tất cả 23 Bản đồ sẽ được công bố và cung cấp miễn phí cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể tìm kiếm, sử dụng.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh: "Việc VINASA ra mắt bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam của VINASA, có lẽ là một hoạt động hết sức ý nghĩa; giúp cho các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam xác định được rõ vị thế của mình trong bản đồ Việt Nam là mình đang ở đâu, mang lại bức tranh toàn cảnh về năng lực của ngành công nghệ số Việt Nam."

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA cho biết, Bản đồ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp doanh nghiệp định vị trong lĩnh vực hoạt động, so sánh tương quan với các doanh nghiệp khác trong cùng chuyên ngành, hoạch định chiến lược, kế hoạch và định hướng phát triển; giúp đối tác lựa chọn được đơn vị cung cấp, doanh nghiệp đầu tư phù hợp; và giúp các cơ quan quản lý hoạch định chiến lược, xây dựng chương trình phát triển ngành, phát triển doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban tổ chức cũng cho biết thêm, giai đoạn tới, Bản đồ sẽ được cập nhật liên tục trên nền tảng online. Doanh nghiệp có thể gửi dữ liệu đánh giá định kỳ; các chuyên gia sẽ đánh giá và hệ thống sẽ cập nhật vị thế trên bản đồ nhanh chóng.

Qua đó, các khách hàng và doanh nghiệp có thể theo dõi trực quan - sinh động - kịp thời: lọc theo lĩnh vực, nhóm vị thế, tiêu chí, xem hồ sơ năng lực, sản phẩm, chứng chỉ; đặt lịch kết nối. Đây sẽ là "hạ tầng thông tin" cho thị trường công nghệ Việt Nam mở, minh bạch và có thể đo lường.

Vinh danh 169 danh hiệu Top10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025

Cũng tại sự kiện, ban tổ chức đã tổ chức lễ vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam.

Qua 11 năm tổ chức, Top 10 Doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc đã lựa chọn, vinh danh được hơn gần 800 lượt doanh nghiệp; phát hành, giới thiệu hơn 100.000 bản in ấn phẩm với 3 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật) tới các tổ chức doanh nghiệp tại 100 quốc gia và nền kinh tế trên thế giới trong mạng lưới hợp tác quốc tế của VINASA, giúp kết nối doanh nghiệp với các khách hàng và đối tác tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

Các doanh nghiệp được vinh danh tại sự kiện. (Ảnh: PVVietnam+)

Trong năm 2025, chương trình Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam đã được tái cấu trúc toàn diện: khoa học hơn về tiêu chí, sâu hơn về chuyên ngành, mở hơn về kết nối, thực chất hơn về cơ hội kinh doanh.

Theo đó, chương trình Top10 Doanh nghiệp Công nghệ số được chuyển từ hình thức “Bình chọn” sang “Đánh giá và xếp hạng” theo VINASA Tech Map – chuẩn quốc tế điều chỉnh cho thị trường Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, việc chọn và vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc được gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số.

Đặc biệt, chỉ 81 doanh nghiệp đã được đánh giá và xác thực trực tiếp từ Hội đồng Chuyên gia mới được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp công nghệ số.

Với những đổi mới trên, qua 8 tháng triển khai, Chương trình Top10 Doanh nghiệp Công nghệ số 2025 đã thu hút 107 doanh nghiệp đăng ký với 220 hồ sơ.

Qua quy trình đánh giá theo phương pháp xây dựng Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam - Vietnam Tech Map, 169 đề cử từ 81 doanh nghiệp tiêu biểu đã xác thực, công nhận và vinh danh.

Từ đó, các doanh nghiệp này được định vị trong bản đồ với 23 lĩnh vực cụ thể nằm trong 05 Nhóm lĩnh vực lớn, bao gồm: (1) Phát triển công nghệ & nền tảng; (2) Giải pháp quản trị tổ chức, doanh nghiệp; (3) Giải pháp phục vụ chuyên ngành kinh tế - xã hội; (4) Dịch vụ số; và (5) Khởi nghiệp công nghệ số.

Theo số liệu, riêng 81 Doanh nghiệp được xác thực, đánh giá và công nhận trong đợt đầu tiên này ghi nhận tổng doanh thu năm 2024 đạt hơn 160.000 tỷ (khoảng 6,5 tỷ USD) chiếm trên 40% doanh thu của toàn ngành phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, với tổng số lao động hơn 132.000 kỹ sư./.

