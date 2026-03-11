Thời tiết ngày và đêm 11/3: Bắc Bộ trời rét, nhiều nơi sáng sớm có sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/3, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 16-26 độ C, sáng và đêm trời rét.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 24-26 độ C; gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 23-26 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 12-15 độ C; cao nhất 22-25 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3–4; sáng và đêm trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây; phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 22-25 độ C; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 27-30 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Gió nhẹ.

Tại Nam Bộ, thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Gió nhẹ. Trong các khu vực có mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông: gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-4m.

Cảnh báo ngày và đêm 12/3, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Chiều và đêm 12/3, khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Rủi ro thiên tai cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét Theo dự báo, khoảng ngày 12-13/3 có một đợt không khí lạnh tăng cường lệch Đông, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét.