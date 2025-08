Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng mua gom lợn bệnh, bán ra thị trường

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã ra hạn tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng: Lê Mạnh Đáng (sinh năm 1990), Mai Văn Hùng (sinh năm 1989) đều ở xã Thọ Bình; Ngô Thị Lan (sinh năm 1981, xã Lam Sơn) và Lê Hữu Tuân (sinh năm 1987, xã Kiên Thọ), tỉnh Thanh Hóa về hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 30/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp kiểm tra các cơ sở giết mổ lợn, kinh doanh, buôn bán thịt lợn trên địa bàn tỉnh.

Quá trình kiểm tra tại các cơ sở do Lê Mạnh Đáng, Mai Văn Hùng, Ngô Thị Lan và Lê Hữu Tuân làm chủ, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng loạt kiểm tra đối với các cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại nhà Lê Mạnh Đáng, Mai Văn Hùng, Ngô Thị Lan và Lê Hữu Tuân 1.609kg thịt lợn, đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã có quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng cùng số tang vật trên.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, số thịt lợn trên đều là lợn mắc dịch bệnh. Các đối tượng mua về để giết mổ, bán ra thị trường.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự vì hành vi “Vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.” (Ảnh: TTXVN phát)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú ý Trung ương. Kết quả, tất cả các mẫu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 4/2025, dưới sự điều hành của Lê Mạnh Đáng, các đối tượng bắt đầu mua gom lợn ốm, yếu từ các đầu nậu, tổ chức giết mổ tại nhà và đưa đi tiêu thụ. Thời gian giết mổ thường diễn ra từ khoảng 0 giờ 30 phút đến 3 giờ.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm.

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, việc buôn bán, tiêu thụ lợn bệnh, lợn ốm chết là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 6-20 triệu đồng, hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc mua bán, vận chuyển và tiêu thụ lợn ốm, lợn chết không chỉ tiếp tay cho mầm bệnh lan rộng, gây thiệt hại lớn cho ngành Chăn nuôi mà còn đe dọa sức khỏe cộng đồng nếu thịt lợn bệnh đưa vào tiêu dùng.

Người dân tuyệt đối không mua bán lợn bệnh, chỉ mua thịt có nguồn gốc, dấu kiểm dịch rõ ràng. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, người dân trình báo cơ quan chức năng nơi gần nhất để xác minh, xử lý kịp thời./.

