Thủ tướng Nhật Bản bác bỏ khả năng giải tán Hạ viện

Ngày 1/11, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã bác bỏ khả năng giải tán Hạ viện để bầu cử sớm, với lý do bà cần tập trung vào các chính sách được ưu tiên hàng đầu, trong đó có chính sách kinh tế.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu họp báo sau phiên bế mạc Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju (Hàn Quốc), Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải thực hiện các chính sách đã cam kết, trong đó có các biện pháp kinh tế.” Bà cũng cho biết chính phủ sẽ đẩy nhanh việc triển khai các biện pháp kinh tế, bao gồm các bước để giải quyết lạm phát.



Về kế hoạch giảm số ghế tại Hạ viện - một phần trong thỏa thuận liên minh giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP), Thủ tướng Takaichi cho rằng đó là “vấn đề cần được các đảng phái và nhóm nghị sỹ thảo luận kỹ lưỡng.” Bà khẳng định sẽ tích cực tham gia vào những cuộc trao đổi này.



Ngày 21/10, bà Takaichi đã được bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Bà là người thứ 66 giữ cương vị này kể từ khi thủ tướng đầu tiên là ông Ito Hirobumi nhậm chức vào năm 1885.



Tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi tuyên bố sẽ sớm chỉ đạo các quan chức chính phủ soạn thảo gói kích thích kinh tế nhằm đối phó với chi phí sinh hoạt gia tăng. Ngoài ra, bà cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế quan.

Bên cạnh đó, bà cho biết chính phủ sẽ bắt đầu thảo luận về việc sửa đổi các tài liệu an ninh quan trọng, bao gồm Chiến lược An ninh Quốc gia (hướng dẫn chính sách dài hạn)./.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản thông báo kết quả bầu thủ tướng Với 237 phiếu trên tổng số 465 phiếu hợp lệ, bà Sanae Takaichi chính thức được Hạ viện bầu làm Thủ tướng Nhật Bản thứ 104 và là nữ Thủ tướng đầu tiên kể từ năm 1885.