Nghệ sỹ Đinh Phong đối thoại với cảm xúc và vũ trụ thông qua triển lãm cá nhân

Triển lãm “Hội họa và điêu khắc Đinh Phong” sẽ diễn ra vào ngày 30/11 tại Hà Nội, giới thiệu 31 tác phẩm mới sáng tác trong vòng 5 năm trở lại đây của Đinh Phong.

Giới chuyên môn nhận định đây là một sự kiện nghệ thuật đáng chú ý, ghi dấu bước chuyển mình đầy năng lượng của một người chọn nghệ thuật như một cách sống, một cuộc đối thoại với vật chất, cảm xúc và vũ trụ.

Sinh ra tại Hà Nội nhưng lập nghiệp thành công ở Thành phố Hồ Chí Minh, họa sỹ Đinh Phong tự học bằng cách xem, đọc, trao đổi với nghệ sỹ đi trước, nuôi dưỡng sự ngưỡng mộ và tinh thần khám phá không ngừng.

Nghệ sỹ không đặt tên cho tranh, mà để người xem tự cảm nhận.

Khối lượng tác phẩm ông tạo ra khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi với điêu khắc đồng, inox hay những chất liệu phức tạp khác, để đạt số lượng lớn như vậy đòi hỏi cường độ lao động bền bỉ và sức sáng tạo liên tục.

Với số lượng tác phẩm ấy, chỉ có thực hành liên tục, thậm chí không cần đặt mục tiêu làm nghệ thuật, thì mới có thể làm được nhiều như thế.

“Tôi đến với nghệ thuật vì một thôi thúc bên trong, không có chủ định hoặc kế hoạch gì cả. Tôi tự học, và tin rằng nghệ thuật không có lý thuyết cố định. Với tôi, nghệ thuật là đam mê. Không thể lý giải. Tôi cũng không đặt tên cho tranh, vì như thế là áp đặt cảm nhận. Tôi muốn người xem tự do suy tưởng,” nghệ sỹ chia sẻ.

Nghệ sỹ Đinh Phong tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo ở cả hai mảng hội họa và điêu khắc. (Ảnh: NVCC)

Với điêu khắc, nghệ sỹ quan niệm: “Cái rỗng và đặc là đặc trưng của điêu khắc. Tôi dự định sẽ tạo hình cả bên trong khoảng rỗng để ánh sáng đi xuyên qua, tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh.”

Là người theo dõi hành trình của họa sỹ Đinh Phong từ những ngày đầu, điêu khắc gia Đào Châu Hải đánh giá: “Các vấn đề về tư duy tạo hình hay ý tưởng nghệ thuật dường như không quan trọng bằng việc thực hành theo cảm nhận cá nhân. Giá trị của tác phẩm được xác định qua cảm xúc mà chúng phơi bày, điều không phải nghệ sĩ nào cũng đạt được. Và đó là điều trân trọng nhất ở nghệ thuật của Đinh Phong.”

Giám tuyển triển lãm, nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông cho rằng sự chuyển dịch chất liệu ở lần trưng bày này là điểm nổi bật. Nếu như trước đây, Đinh Phong chủ yếu dùng acrylic trên toan và dựa vào hệ hình thể lạ lẫm mang phong cách trừu tượng, thì ở triển lãm lần này, phần lớn tác phẩm là kim loại. Gần 15 tranh khổ lớn (một số vượt 10m2) và 17 tượng đồng-inox tạo nên “phức cảm khó lý giải” bởi sự sung mãn trong thực hành.

Tượng điêu khắc của Đinh Phong.

"Trên tranh và tượng của Đinh Phong, cấu trúc hình thể biến chuyển và thay đổi lạ lùng khi xem xét tâm lý thị giác về nhịp điệu sáng/tối, đặc/rỗng, to/nhỏ theo logic cân bằng và hài hòa. Có thể chính sự coi trọng thực hành liên tục đã mang đến những kết quả bất ngờ," nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông nói.

Triển lãm khai mạc lúc 10h ngày 30/11 và kéo dài đến 14/12 tại Art Space, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội./.

Ngoài triển lãm chung với điêu khắc gia Đào Châu Hải (Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, năm 2022), đến nay Đinh Phong đã có 3 triển lãm cá nhân là "Người bay và giấc mơ siêu thực" (Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 2020), "Giấc mơ siêu thực" (Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2021), "Hội họa - điêu khắc Đinh Phong" (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 2025).