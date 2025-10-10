"Công-tư đồng kiến quốc” phát triển kinh tế tầm thấp và công nghệ tài chính

Trong khuôn khổ chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ 1" năm 2025, sáng 10/10 đã diễn ra các phiên họp cấp Ủy ban của các ngành kinh tế then chốt, thể hiện tinh thần "công - tư đồng kiến quốc" của khối doanh nghiệp tư nhân với Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Đây là tinh thần "ba cùng": Nhà nước và doanh nghiệp cùng mục tiêu kiến quốc, cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm.Báo cáo dẫn đề về mô hình "Công - tư đồng kiến quốc" và Cơ chế mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL), bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu và phát triển kinh tế tư nhân (Ban 4 thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) cho biết, tại buổi làm việc với Ban 4 vào tháng 8/2025, Thủ tướng đã giao 4 nhiệm vụ quan trọng, trong đó nhiệm vụ tổ chức Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.

Thủ tướng cũng giao Ban 4 tìm kiếm và vinh danh các điển hình/mô hình kinh doanh tốt, hiệu quả; nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân và xây dựng Bộ chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh đảm bảo độc lập, khách quan.

Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, sau nhiều tháng chuẩn bị, Ban 4 và đội ngũ các doanh nhân tiêu biểu lớn, vừa và nhỏ trong nền kinh tế đã chủ động tập hợp lực lượng, xây dựng mô hình ViPEL, bước đầu quy tụ được lực lượng nòng cốt của các ngành kinh tế, tổ chức chặt chẽ thành Hội đồng điều hành và 4 Ủy ban chuyên môn.

Cấu trúc đa dạng, từ lớn đến nhỏ, ở các quy mô và lĩnh vực, gắn kết theo mục tiêu phát triển ngành đã tạo thành hệ sinh thái Việt sẵn sàng hành động để tập trung làm chủ các năng lực cốt lõi trong quá trình phát triển kinh tế.

Thể hiện "ba cùng" với Nhà nước, bộ, ngành và địa phương, tại các phiên họp sáng nay, hơn 500 doanh nghiệp tham gia 4 phiên Ủy ban và Diễn đàn nữ doanh nhân thuộc mô hình ViPEL đã cùng nhận diện các "bài toán lớn", dư địa tăng trưởng/đột phá của các nhóm ngành và đề xuất các dự án có tinh thần "công- tư đồng kiến quốc", với mong muốn thí điểm được cách làm mới và lan tỏa các giá trị tích cực.

Để sáng kiến ViPEL và tinh thần "ba cùng" được đi vào cuộc sống một cách thực chất và tạo ra giá trị, trên cơ sở đề xuất ban đầu của Ban 4 và đội ngũ doanh nhân sáng lập, Hội đồng điều hành ViPEL kiến nghị Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan tham mưu cơ chế hoặc cách thức thí điểm mô hình hợp tác "công- tư đồng kiến quốc."

Việc này sẽ mở ra cơ hội và tiến tới cơ sở pháp lý cho phép thí điểm triển khai các cơ chế khó và mới: như việc áp dụng cơ chế đặc thù trong lựa chọn nhà đầu tư, giao việc dẫn dắt cho các doanh nghiệp uy tín trong nước cho các dự án chiến lược quốc gia và địa phương, đi kèm với những điều kiện về mục tiêu, trách nhiệm và giám sát minh bạch, loại bỏ cơ chế: "xin-cho."

Theo bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Nghị quyết 68 mở ra cho các doanh nghiệp cơ hội rất lớn. Các bộ, ngành, địa phương cũng đang nỗ lực rất nhiều trong cải cách bộ máy, tinh gọn thay đổi để có môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.

Trong bối cảnh đó chúng ta dường như vẫn thiếu một cơ chế đủ mạnh để có thể huy động được sức mạnh tổng lực của cả 2 khối công-tư cho những bài toán lớn của quốc gia.

Mô hình "công-tư đồng kiến quốc" là phía các cơ quan nhà nước sẽ tập trung vào kiến tạo môi trường chính sách, khung pháp lý minh bạch, hiệu quả. Phía doanh nghiệp tư nhân mang khát vọng, nguồn lực (tài chính, tri thức, công nghệ) và năng lực vận hành hiện thực hóa các mục tiêu.

Mô hình được xây dựng dựa trên cam kết thực thi, với cơ chế giám sát, đo lường hiệu quả một cách minh bạch và thường xuyên.

Tại Ủy ban 1 về Các ngành công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo, một liên minh kinh tế tầm thấp (LAE) với 10 đại diện doanh nghiệp, viện, trường các ngành công nghệ mới nổi đã được hình thành.

Tại Ủy ban 2 (Hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh), các dự án quy mô lớn về trung tâm hàng hải thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh, điện gió ngoài khơi Nam Bộ… đã được đề xuất định hình đội ngũ tư nhân dẫn dắt trong các dự án hạ tầng trọng điểm, giải bài toán quốc gia.

Trong phần thảo luận của Ủy ban 1 về cơ chế công-tư trong các ngành công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo, trao đổi về cơ hội phát triển kinh tế tầm thấp (LAE) và bài toán hợp lực "công - tư", ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Mạng lưới UAV Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội "ngàn năm có một" để trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới, thủ phủ drone toàn cầu, bao gồm các hoạt động R&D, sản xuất linh kiện, thiết bị UAV, eVTOL, Air Taxi, giải pháp UTM (quản lý không lưu) và hạ tầng phụ trợ, tạo thành một hệ sinh thái công nghiệp công nghệ, mang lại giá trị hàng chục tỷ USD và hàng triệu việc làm.

Sự kiện ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (Vietnam LAE) là một dấu mốc quan trọng, có tính chất đột phá trong tiến trình nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Vietnam LAE là nhóm tiên phong, quy tụ các tập đoàn công nghệ, tài chính, startup và chuyên gia hàng đầu, nhằm nghiên cứu, xây dựng chiến lược, lập đề án phát triển Vietnam LAE, đặt nền móng cho Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực, trở thành Trung tâm Kinh tế tầm thấp của Thế giới.

Mục đích cốt lõi là xây dựng LAE thành ngành kinh tế trọng điểm, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ, mang về hàng chục tỷ USD trong 10-15 năm tới, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao, và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Nói về dư địa cho lĩnh vực công nghệ tài chính và tài sản số tại Việt Nam và các dự án tiềm năng theo mô hình "công - tư đồng kiến quốc" để tăng trưởng đột phá, ông Lê Văn Thành, Phó Tổng giám đốc Vikkibank chia sẻ, công nghệ tài chính và tài sản số là hai động lực cho Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Tiềm năng thị trường Fintech của Việt Nam đến năm 2029 là khoảng 72,24 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 13,11%.

Để có thể biến công nghệ tài chính và tài sản số thành động lực tăng trưởng mới, cần có một mô hình "công-tư đồng kiến quốc" chung mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng; chung lợi ích: phân phối công bằng giá trị tạo ra từ nền kinh tế số; chung trách nhiệm: đảm bảo an ninh, an toàn và phát triển bền vững.

Tại phiên họp, các đại biểu đã trao đổi về dư địa tăng trưởng nhóm ngành công nghệ mới nổi (AI, bán dẫn, kinh tế tầm thấp, công nghệ tài chính và tài sản số...) và một số điểm nghẽn/thách thức để đột phá mục tiêu tăng trưởng; các nhiệm vụ/nội dung mà các bên có nhu cầu thực thi bằng cơ chế hợp lực công - tư trong bối cảnh mới./.

