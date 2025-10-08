Triển khai đào tạo 10.000 CEO, thực hóa chính sách phát triển kinh tế tư nhân

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố Báo cáo tổng hợp Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) và giới thiệu kế hoạch Chương trình đào tạo 10.000 Giám đốc điều hành giai đoạn 2025 – 2030.

Đây là hoạt động quan trọng, thể hiện quyết tâm của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc hiện thực hóa các đề xuất, sáng kiến đã cam kết tại phiên cấp cao VPSF 2025 được tổ chức trong tháng 9 vừa qua.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 là sự kiện chính sách - đối thoại - hành động quy mô quốc gia do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức từ tháng 7 - 9/2025, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025 nhấn mạnh: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện và công bố Báo cáo tổng hợp VPSF 2025, trong đó hệ thống hóa toàn bộ các kiến nghị và đề xuất chi tiết từ cộng đồng doanh nghiệp.

Báo cáo sẽ được gửi tới Chính phủ và các cơ quan hữu quan, làm cơ sở quan trọng phục vụ quá trình xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách.

Không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp, Hội sẽ thiết lập cơ chế theo dõi, giám sát việc tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để bảo đảm những khuyến nghị của doanh nghiệp được phản hồi và triển khai thực chất.

Báo cáo tổng hợp VPSF 2025 nêu rõ những vấn đề then chốt về thể chế, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và nội lực quản trị của doanh nghiệp, đồng thời báo cáo đề xuất nhiều kiến nghị mang tính đột phá, trong đó nhấn mạnh việc triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO (Giám đốc điều hành) nhằm kiến tạo một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam có đủ tâm - tầm - tài để dẫn dắt sự phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam định hướng xây dựng một kênh phản hồi chính sách trực tuyến, minh bạch và cập nhật thường xuyên, đồng thời tổ chức các phiên đối thoại định kỳ nhằm giám sát tiến độ và thúc đẩy thực thi các kiến nghị.

Đây là cam kết mạnh mẽ để các sáng kiến từ diễn đàn không chỉ dừng lại ở báo cáo, mà thực sự đi vào đời sống chính sách, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân vươn mình phát triển.

Nhằm cụ thể hóa các kết quả của VPSF 2025, nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã chính thức công bố kế hoạch triển khai Chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025-2030.

Chương trình được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thiết kế theo lộ trình ba giai đoạn: Khởi động và thí điểm từ Quý 4/2025 với 1.000 CEO đầu tiên; tăng tốc và mở rộng từ năm 2027-2029 với 7.000 CEO và bền vững, lan tỏa trong năm 2030 để hoàn thành mục tiêu đào tạo 10.000 CEO.

Nội dung chương trình bám sát Bộ chỉ số 8 năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo hiện đại, bao gồm các lĩnh vực từ chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính, nhân sự, vận hành, quản trị rủi ro đến công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Theo Ban tổ chức, việc nâng tầm năng lực lãnh đạo chính là chìa khóa để nâng tầm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2045, kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực quan trọng, có sức cạnh tranh toàn cầu.

Với phương pháp Mindset - Toolset - Skillset (Tư duy - Công cụ - Kỹ năng), chương trình đào tạo sẽ mang đến cho học viên không chỉ là kiến thức lý thuyết mà còn là công cụ thực hành và kỹ năng ứng dụng ngay tại doanh nghiệp.

Đây không chỉ là một chương trình đào tạo, mà còn là hành trình kết nối, cố vấn và truyền cảm hứng, nơi mỗi doanh nhân trẻ đi trước sẽ dìu dắt hai doanh nhân mới, tạo ra một cộng đồng doanh nhân vững mạnh, đoàn kết và cùng phát triển.

Với việc công bố Báo cáo tổng hợp VPSF 2025 và triển khai Chương trình đào tạo 10.000 CEO, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp thiết thực vào quá trình hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân.

Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia./.



