Động lực cho kiều bào đồng hành cùng kinh tế tư nhân

Trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem là bước đi chiến lược, tạo động lực mới cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời khơi dậy tiềm năng hợp tác từ cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Brussels, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư Global Star, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, cho rằng khu vực tư nhân Việt Nam đang đứng trước những cơ hội rất lớn để bứt phá.

Theo bà Thanh, Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để kinh tế tư nhân trở thành động lực chính của tăng trưởng, từ lợi thế dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, nhu cầu tiêu dùng nội địa gia tăng cho đến vị trí địa chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Xu hướng dịch chuyển chuỗi sản xuất và đầu tư quốc tế đang diễn ra cũng mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các ngành công nghệ cao, gia tăng giá trị trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, bà Thanh cũng cho rằng để biến tiềm năng thành thành tựu bền vững, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường thể chế theo hướng minh bạch, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường vốn và hệ thống tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup). Bên cạnh đó, việc nâng cao kỹ năng lao động, khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo vệ sở hữu trí tuệ cũng là điều kiện tiên quyết.

Dưới góc nhìn của một doanh nhân gốc Việt, bà Nguyễn Thị Thanh thẳng thắn chỉ ra một số băn khoăn còn tồn tại khi hợp tác với doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa có hệ thống quản trị chuẩn mực, báo cáo tài chính thiếu minh bạch, gây khó khăn cho nhà đầu tư khi đánh giá rủi ro. Việc thực thi hợp đồng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chưa thực sự hiệu quả, trong khi thủ tục hành chính còn phức tạp và có sự khác biệt giữa các địa phương.

Ngoài ra, thị trường vốn, đặc biệt là cơ chế thoái vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, vẫn chưa phát triển tương xứng. Văn hóa quản trị và chất lượng nhân sự cấp cao cũng cần được nâng cao để đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

Đánh giá về Nghị quyết 68, bà Thanh nhận định đây là một cam kết chính trị quan trọng, thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đối với kiều bào, nghị quyết này mang lại niềm tin và động lực mới, tạo cảm giác yên tâm hơn khi đầu tư, hợp tác hay chuyển giao công nghệ về Việt Nam.

Tuy nhiên, theo bà, điều quan trọng nhất là chính sách phải được cụ thể hóa bằng những văn bản hướng dẫn, cơ chế ưu đãi rõ ràng và đặc biệt là sự thực thi nhất quán ở các địa phương. Chỉ khi đó, môi trường kinh doanh mới thật sự hấp dẫn và tạo điều kiện cho doanh nhân kiều bào đóng góp lâu dài.

Từ góc nhìn của kiều bào, những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác với khu vực tư nhân trong nước hiện nay bao gồm công nghệ thông tin, sản xuất công nghệ cao và điện tử, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, y tế và dược phẩm, giáo dục và đào tạo nghề, cũng như logistics và hạ tầng công nghiệp. Đây là những ngành vừa phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu, vừa đem lại lợi ích xã hội to lớn bên cạnh lợi ích kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư Global Star, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ trong chuyến công tác tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Nguyễn Thị Thanh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các cơ chế kết nối hiệu quả hơn giữa doanh nhân kiều bào và doanh nghiệp trong nước.

Theo bà, Việt Nam có thể xem xét thành lập cơ quan đầu mối hỗ trợ kiều bào trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ chế “một cửa” cho các thủ tục, đồng thời thiết lập quỹ đồng đầu tư để giảm rủi ro cho các cá nhân. Ngoài ra, việc phát triển các trung tâm nghiên cứu-phát triển (R&D) liên kết, các chương trình đào tạo quản trị và mentoring, cũng như xây dựng cổng thông tin số toàn diện về cơ hội đầu tư là những giải pháp thiết thực.

“Điều quan trọng nhất là tạo ra sự tin cậy và minh bạch," bà Thanh nhấn mạnh. Khi chính sách rõ ràng, thủ tục thuận lợi và doanh nghiệp trong nước sẵn sàng nâng cao chuẩn mực quản trị, cộng đồng doanh nhân kiều bào sẽ có nhiều điều kiện hơn để chung tay cùng quê hương.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, nếu làm được điều đó, Nghị quyết 68 không chỉ mang tính định hướng mà sẽ trở thành động lực thực sự, giúp Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời huy động nguồn lực quý báu từ cộng đồng người Việt trên toàn thế giới./.

