Nga xúc tiến dự án phát triển toàn diện Bắc Cực

Ngày 24/11, Chính quyền tỉnh Murmansk cho biết trong buổi làm việc với Thống đốc tỉnh Murmansk Andrei Chibis - người đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Nhà nước về “Tuyến đường biển Bắc và Bắc Cực,” Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ đề xuất khởi động dự án phát triển toàn diện Bắc Cực và Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các đề xuất trên được xây dựng nhằm thực hiện chỉ thị của Tổng thống Putin tại Diễn đàn Bắc Cực quốc tế, diễn ra tại Murmansk trong hai ngày 26 và 27/3 vừa qua.

Thống đốc Chibis cho biết nhờ những quyết định của Tổng thống Putin, khu vực đã ghi nhận động lực đầu tư đáng kể, với tổng giá trị các dự án lên tới 35.000 tỷ ruble (khoảng 446 tỷ USD), cùng sự tăng trưởng kỷ lục của Tuyến đường biển Bắc. Những tiến triển này đảm bảo đà tăng sản lượng vận tải hàng hóa đến năm 2035. Tuy nhiên, giai đoạn sau đó tiềm ẩn nguy cơ sụt giảm mạnh, do đó việc phát triển các nguồn lực mới và xây dựng hệ thống quản lý bền vững ngay từ bây giờ được đánh giá là yếu tố then chốt để củng cố lợi thế của Nga tại Bắc Cực.

Mục tiêu trọng tâm của dự án phát triển toàn diện là tăng cường an ninh, khai thác tài nguyên và chế biến tiên tiến, đồng thời xây dựng mạng lưới giao thông thông suốt trên toàn khu vực. Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao chất lượng sống, giữ chân người trẻ và thu hút thêm dân cư tới Bắc Cực.

Tại cuộc gặp, Thống đốc Murmansk cũng trình bày với Tổng thống Putin một sáng kiến nhằm ổn định giá khí đốt cho các doanh nghiệp công nghiệp tại vùng Tây Bắc, cập nhật tiến độ trong lĩnh vực giáo dục và y tế, đồng thời đề nghị cấp kinh phí xây dựng bệnh viện nhi vào năm 2027 theo quy hoạch tổng thể phát triển Bắc Cực./.

