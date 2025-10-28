Tòa án châu Âu bác vụ kiện chống lại hoạt động khai thác dầu ở Bắc Cực

Ngày 28/10, Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR), có trụ sở tại Strasbourg (Pháp), đã ra phán quyết ủng hộ Chính phủ Na Uy trong vụ kiện do các nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi khởi xướng, khi cho rằng chính sách khai thác dầu ở Bắc Cực của nước này đã đe dọa tương lai của họ.

Trong một thông cáo, tòa án kết luận không có vi phạm nào xảy ra trong vụ việc này.

Na Uy hiện là một trong những nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất châu Âu, với sản lượng khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày.

Nước này vẫn có kế hoạch tiếp tục khai thác hydrocarbon trong nhiều thập kỷ tới, trong khi vẫn cam kết hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm phát thải CO2.

Vụ kiện được khởi động vào năm 2022 bởi 6 thanh niên ở độ tuổi 20, cùng với Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) và tổ chức Những bạn trẻ của Trái Đất (Young Friends of the Earth).

Đây là một trong các vụ kiện nhằm yêu cầu các chính phủ phải hạn chế phát thải khí gây biến đổi khí hậu.

Vụ việc xoay quanh quyết định của Na Uy năm 2016 trong việc cấp 10 giấy phép thăm dò dầu khí ở vùng biển Barents thuộc Bắc Cực, mà các nguyên đơn cho rằng hành động này đe dọa môi trường và ảnh hưởng đến tương lai của thế hệ trẻ./.

