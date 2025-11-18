Thế giới

Tổng thống Mỹ xác nhận sẽ bán máy bay F-35 cho Saudi Arabia

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nước này sẽ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Saudi Arabia. Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thái tử Saudi Arabia.

Máy bay F-35 Lightning II của Không lực Mỹ trình diễn tại Triển lãm hàng không quốc tế Abbotsford ở British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)
Máy bay F-35 Lightning II của Không lực Mỹ trình diễn tại Triển lãm hàng không quốc tế Abbotsford ở British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nước này sẽ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Saudi Arabia. Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong ngày 18/11.

Trả lời phỏng vấn báo giới tại Phòng Bầu dục về việc liệu Mỹ có kế hoạch bán các máy bay F-35 cho Saudi Arabia hay không, Tổng thống Trump nêu rõ: “Vâng, chúng tôi sẽ làm điều đó.”

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ cũng sẽ ký kết khuôn khổ thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Saudi Arabia trong khuôn khổ chuyến công du của Thái tử Mohammed bin Salman./.

(Vietnam+)
#máy bay chiến đấu F 35 #máy bay chiến đấu #Donald Trump Arập Xêút Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Séc nằm trong nhóm 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; là nước đầu tiên ở Trung Đông Âu thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lars Klingbeil là đại diện chính phủ đầu tiên thăm Trung Quốc. (Ảnh: DW)

Trung Quốc-Đức tái khởi động đối thoại cấp cao

Đối thoại Tài chính được kỳ vọng mang lại bước tiến mới trong quan hệ song phương, mở đường cho các chuyến thăm cấp cao hơn trong thời gian tới, hỗ trợ hai nền kinh tế định hình hướng hợp tác phù hợp.