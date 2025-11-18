Tổng thống Mỹ xác nhận sẽ bán máy bay F-35 cho Saudi Arabia

Ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nước này sẽ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Saudi Arabia. Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong ngày 18/11.

Trả lời phỏng vấn báo giới tại Phòng Bầu dục về việc liệu Mỹ có kế hoạch bán các máy bay F-35 cho Saudi Arabia hay không, Tổng thống Trump nêu rõ: “Vâng, chúng tôi sẽ làm điều đó.”

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ cũng sẽ ký kết khuôn khổ thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Saudi Arabia trong khuôn khổ chuyến công du của Thái tử Mohammed bin Salman./.

