Tổng thống Trump cân nhắc thông qua hợp đồng cung cấp F-35 cho Saudi Arabia

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/11 cho biết đang cân nhắc thông qua thỏa thuận cung cấp cho Saudi Arabia máy bay chiến đấu tàng hình F-35, do Lockheed Martin sản xuất.

Thương vụ mua bán tiềm năng diễn ra trong bối cảnh ông Trump lên kế hoạch tiếp đón Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng vào tuần tới, khi hai bên dự kiến sẽ ký các thỏa thuận kinh tế và quốc phòng.

Ông chủ Nhà Trắng cũng nhắc lại hy vọng Saudi Arabia sẽ sớm tham gia Hiệp định Abraham, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Riyadh đã phản đối bước đi như vậy nếu không đạt được thỏa thuận về lộ trình hướng tới mục tiêu thành lập Nhà nước Palestine.

Trước đó, ngày 13/11, nhật báo New York Times dẫn nguồn thạo tin tiết lộ báo cáo tình báo của Lầu Năm Góc đã nêu lên những mối quan ngại về thỏa thuận tiềm năng cung cấp chiến đấu cơ F-35 cho Saudi Arabia, cảnh báo Trung Quốc có thể có được công nghệ của mẫu máy bay này nếu thương vụ được triển khai./.

