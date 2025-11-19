Thế giới

Quan hệ Nga-Trung đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử

Tổng thống Putin cho biết quan hệ giữa hai nước dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và ủng hộ lẫn nhau. Ông đồng thời khẳng định hợp tác Nga-Trung “không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.”

Phương Oanh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moskva, ngày 8/5/2025. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc trong thời đại mới “đang trải qua giai đoạn tốt nhất trong lịch sử.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/11 đã đưa ra đánh giá này trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đang ở thăm Moskva.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết quan hệ giữa hai nước dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và ủng hộ lẫn nhau. Ông đồng thời khẳng định hợp tác Nga-Trung “không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.”

Ông Putin cũng đề cập đến cuộc họp lần thứ 30 giữa Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường diễn ra gần đây tại Hàng Châu, đánh giá cao việc các cơ quan hai nước đang phối hợp hiệu quả để thực thi toàn bộ những thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất.

Ông khẳng định Nga sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao chặt chẽ với Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng, nông nghiệp và hạ tầng, cũng như tăng cường giao lưu nhân dân.

Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường khẳng định lập trường và quyết tâm của Trung Quốc trong việc phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi với Nga “luôn nhất quán.”

Ông cho biết trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động, Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga giữ vững tình hữu nghị, tăng cường phối hợp và gắn kết chiến lược phát triển, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và thúc đẩy việc đạt được các kết quả thực chất nhằm phục vụ tốt hơn cho phát triển và phục hưng của cả hai nước.

Thủ tướng Lý Cường nêu rõ Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nga để triển khai các kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, thúc đẩy tinh thần Thượng Hải, tăng cường hợp tác trong SCO và tạo hình mẫu cho việc thực thi Sáng kiến Quản trị Toàn cầu, đóng góp cho hòa bình và phát triển khu vực lẫn thế giới.

Thủ tướng Lý Cường đang có chuyến thăm Nga nhân dịp tham dự Hội nghị Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Putin #Nga-Trung Quốc #Hợp tác Nga Trung Quốc Nga Trung Quốc
