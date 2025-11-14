Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác giữa các đảng cầm quyền

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tổ chức đối thoại tại thủ đô Moskva với nội dung về phát triển quan hệ đối tác chiến lược và xây dựng nghị định thư hợp tác mới, đồng thời khẳng định quan hệ quan hệ giữa hai nước đang trong "giai đoạn tốt đẹp nhất."



Trong lời chào mừng gửi đến hai Đảng ngày 13/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa Moskva và Bắc Kinh trong các vấn đề quốc tế, bao gồm cả ở BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), đang góp phần xây dựng một trật tự thế giới đa cực công bằng và dân chủ hơn.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng quan hệ giữa hai nước đang phát triển năng động trên tinh thần của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Ngoài ra, hai nước cũng hợp tác rất hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, triển khai các dự án chung quy mô lớn về kinh tế, giao thông, năng lượng và nhân đạo.



Ông Putin cũng nhấn mạnh đối thoại giữa hai đảng chính trị hàng đầu của hai nước từ lâu đã là một thành phần quan trọng trong quan hệ giữa Nga và Trung Quốc.

Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn duy trì các cuộc tiếp xúc thường xuyên, không chỉ ở cấp cơ quan trung ương mà còn cả cấp khu vực, cho phép thảo luận sâu rộng nhiều vấn đề song phương, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng đảng, hoạt động nghị viện và lập pháp, cũng như phối hợp và triển khai "các sáng kiến chính trị xã hội hữu ích."



Khai mạc cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Tối cao của Đảng Nước Nga Thống nhất, ông Boris Gryzlov, khẳng định quan hệ Nga - Trung đang trải qua giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử hàng thế kỷ của hai nước và ngoại giao song phương ở các cấp đóng vai trò trung tâm trong việc củng cố mối quan hệ này.



Tại đối thoại, hai bên quyết định khởi động soạn thảo Nghị định thư về việc mở rộng hợp tác giữa Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Văn kiện sẽ đóng vai trò là lộ trình cho hợp tác liên đảng trong 3 năm tới. Ngoài ra, hợp tác giữa các tổ chức thanh niên của hai Đảng cũng được đề cập.



Ông Lưu Hải Hưng - Trưởng Ban Đối ngoại Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - cảm ơn phía Nga đã tổ chức cuộc đối thoại và nhấn mạnh rằng hợp tác giữa hai nước vẫn ổn định, bất chấp những biến động toàn cầu. "

Đây là lựa chọn chiến lược của hai bên. Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga tiếp tục bảo vệ trật tự toàn cầu và đóng góp nhiều hơn cho ổn định toàn cầu", ông nói.



Đại diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng lưu ý rằng các bên cần tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị và chống lại sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của từng nước./.

Hợp tác thương mại Nga-Trung Quốc phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực Nga-Trung Quốc tăng cường hợp tác thương mại, năng lượng, công nghệ và không gian, mở ra nhiều cơ hội mới trong mối quan hệ chiến lược hai bên.