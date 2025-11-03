Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin bắt đầu chuyến thăm "quan trọng" tới Trung Quốc

Theo Reuters, ngày 3/11, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài hai ngày, được Điện Kremlin đánh giá là có ý nghĩa quan trọng, trong đó có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hãng TASS dẫn thông báo của Chính phủ Nga cho biết ông Mishustin dự kiến tham dự cuộc họp thường kỳ giữa các thủ tướng hai nước tại thành phố Hàng Châu trong ngày 3/11, trước khi thăm Bắc Kinh vào ngày 4/11 để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/11 cho biết Moskva "rất coi trọng" chuyến thăm này, song từ chối tiết lộ liệu Tổng thống Vladimir Putin có gửi thông điệp nào tới ông Tập thông qua Thủ tướng Mishustin hay không.

Trước đó, hồi tháng 4, tại Moskva, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhiều vấn đề trong quan hệ song phương và vấn đề thời sự hiện nay.

Hai bên đã thảo luận về lịch trình các cuộc tiếp xúc ở cấp cao và cấp cao nhất.

Bộ trưởng Trung Quốc đã nêu ra ba nhiệm vụ hợp tác chính giữa Moskva và Bắc Kinh trong một thế giới đang thay đổi. Đầu tiên là tạo nền tảng vật chất vững chắc cho quan hệ song phương, củng cố hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, năng lượng, khai phá tiềm năng trong lĩnh vực đổi mới công nghệ, phát triển xanh nhằm tạo động lực tăng trưởng bổ sung.

Mục tiêu thứ hai được nêu là nhân rộng các cơ hội “thịnh vượng chung bằng cách mở rộng hơn nữa sự cởi mở với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và thành tựu đổi mới để tăng cường hội nhập liên ngành.”

Nhiệm vụ thứ ba là tạo thêm động lực cho sự phát triển toàn cầu thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Sáng kiến Vành đai và Con đường và Liên minh kinh tế Á Âu EAEU./.

