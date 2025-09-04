Nga và Trung Quốc lập cụm công nghiệp-nông nghiệp chung

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 10 ở Vladivostok ngày 3/9, Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận về việc thành lập cụm công nghiệp - nông nghiệp.

Theo đó, hai bên nhất trí sẽ thành lập cụm sản xuất và chế biến Nizhneleninskoye-Tunjiang (PPC) với tổng giá trị đầu tư lên tới 10 tỷ ruble (123,6 triệu USD).



Cụm công nghiệp mới sẽ bao gồm các máy nâng hạ toàn chu trình và các cơ sở sản xuất cho các sản phẩm giá trị cao. Bộ Phát triển Viễn Đông Nga và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc xem xét khả năng đưa dự án này vào các chương trình thí điểm của các vùng hợp tác nông nghiệp chung như một phần của cơ chế các vùng lãnh thổ phát triển vượt trội quốc tế (dự kiến khai trương vào năm 2026).

Thống đốc vùng Zabaikalsky, ông Alexander Osipov cho biết dự án sẽ tạo thêm 200 việc làm và nâng công suất vận chuyển ngũ cốc hằng năm lên mức mới.



Việc triển khai dự án hành lang ngũ cốc mới Nga - Trung Quốc đã bắt đầu vào năm 2011 như một phần của khái niệm liên kết Liên minh Kinh tế Á-Âu và "Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa."

Dự kiến, một hành lang ngũ cốc mới giữa Nga và Trung Quốc sẽ được xây dựng nhằm tăng sản lượng ngũ cốc ở vùng Ural, Viễn Đông và Siberia, đồng thời tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tháng 9/2022, cảng ngũ cốc Zabaikalsky đã được khánh thành - cảng ngũ cốc chuyên dụng đầu tiên của Nga, giúp rút ngắn lộ trình vận chuyển ngũ cốc sang Trung Quốc mà không cần qua trung chuyển.



Vùng Viễn Đông của Nga đang trở thành mắt xích trung tâm trong hợp tác nông nghiệp Nga-Trung. Các nhà đầu tư Trung Quốc đang đặc biệt quan tâm đến Viễn Đông ở diện tích đất rộng lớn và điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi. Nga hy vọng rằng hợp tác với Trung Quốc sẽ nâng cao hiệu quả của ngành nông nghiệp và tăng xuất khẩu nông sản.



Năm 2024, kim ngạch thương mại nông nghiệp giữa vùng Viễn Đông và Trung Quốc đạt khoảng 15% tổng kim ngạch thương mại hai nước. Xuất khẩu sản phẩm từ các doanh nghiệp Nga chiếm hơn 80% thị phần./.

