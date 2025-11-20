Điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công năm 2025

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2495/QĐ-TTg về việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023.

Điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025

Quyết định điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 đã phân bổ tại Nghị quyết số 160/2024/QH15 ngày 13/11/2024 là 13.838,668 tỷ đồng của 29 bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

2. Điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, năm 2023 là 3.639,224 tỷ đồng của 03 bộ, cơ quan trung ương.

3. Điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 là 100 tỷ đồng của Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

4. Điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 là 921,907 tỷ đồng của 05 bộ, cơ quan trung ương sau sắp xếp, tổ chức bộ máy và điều chỉnh cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

5. Điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2025 đã phân bổ tại Nghị quyết số 160/2024/QH15 ngày 13/11/2024 là 274,341 tỷ đồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025

Quyết định cũng giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn điều chỉnh giảm nêu trên và từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, năm 2023 chưa phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

a) Giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 là 15.000 tỷ đồng cho Bộ Quốc phòng từ nguồn điều chỉnh giảm tại khoản 1 nêu trên (10.449,856 tỷ đồng) và từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, năm 2023 chưa phân bổ (4.550,144 tỷ đồng).

b) Giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 là 1.725 tỷ đồng cho Bộ Công an từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, năm 2023 chưa phân bổ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về thúc đẩy đầu tư công năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

c) Giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 là 921,907 tỷ đồng cho Văn phòng Chính phủ (178,547 tỷ đồng) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (743,36 tỷ đồng) từ nguồn điều chỉnh giảm tại khoản 4 nêu trên.

d) Giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 là 3.388,812 tỷ đồng cho Ngân hàng Nhà nước (2.089,629 tỷ đồng) và Ngân hàng Chính sách xã hội (1.299,183 tỷ đồng) từ nguồn điều chỉnh giảm tại khoản 1 nêu trên.

đ) Giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 là 100 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai từ nguồn điều chỉnh giảm tại khoản 3 nêu trên.

e) Giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2025 là 274,341 tỷ đồng cho Bộ Công Thương (244,341 tỷ đồng) và Thành phố Hồ Chí Minh (30 tỷ đồng) từ nguồn điều chỉnh giảm tại khoản 5 nêu trên.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 là 902,973 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho Bộ Tài chính (63,973 tỷ đồng) và tỉnh Vĩnh Long (839 tỷ đồng) để thực hiện các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Căn cứ dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 được giao, điều chỉnh tại Quyết định này và nội dung Tờ trình số 62/TTr-CP ngày 11/11/2025 của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện phân bổ chi tiết dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về việc phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 được giao bổ sung; tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo, danh mục nhiệm vụ, dự án và mức vốn phân bổ cho từng nhiệm vụ, dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.

