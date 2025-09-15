Đồng ý khởi tố, tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức

Ngày 13/9, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1825/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật; đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Ông Trần Văn Thức là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa./.

