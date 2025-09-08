Thanh Hóa: Khởi tố 10 đối tượng đưa, nhận, môi giới hối lộ trong vụ "Mạnh gỗ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến vụ án của Nguyễn Văn Mai tức "Mạnh gỗ."

Các đối tượng đều ở tỉnh Thanh Hóa gồm Nguyễn Văn Mai (tức “Mạnh gỗ”, sinh năm 1974), Trần Văn Quang (sinh năm 1991), cùng trú tại phường Hạc Thành; Lê Đình Trình (sinh năm 1981, trú xã Sao Vàng); Vũ Ngọc Đợi (sinh năm 1972, trú xã Lương Sơn); Lê Quang Vinh (sinh năm 1983, trú xã Lam Sơn); Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1978, trú xã Lam Sơn); Nguyễn Hữu Hậu (sinh năm 1974, trú Đông Quang); Nguyễn Hữu Hải (sinh năm 1980, trú phường Hạc Thành); Phạm Văn Biên (sinh năm 1978, trú xã Thiệu Hóa) và Dương Đình Sơn (sinh năm 1979 trú, xã Lưu Vệ).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2023, các đối tượng gồm Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm không được kinh doanh tại Việt Nam).

Để đưa trót lọt các xe gỗ từ Lào về, các đối tượng trên đã đến gặp Nguyễn Văn Mai nhờ lo lót đưa hối lộ (tiền) để các xe gỗ khi từ Lào về Việt Nam không bị bắt.

Nguyễn Văn Mai thống nhất với Lê Đình Trình liên lạc với cháu của Mai là Trần Văn Quang để thông báo ngày, giờ xe gỗ của Trình đi qua trạm của Kiểm lâm; quy định mức tiền lo lót cho các xe gỗ.

Quá trình nhờ lo lót, Trình đã chuyển cho Quang tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, Mai đã chỉ đạo Quang đến gặp Phạm Văn Biên (tại thời điểm đó là Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Tân Thành thuộc Hạt Kiểm lâm Thường Xuân) để nhiều lần đưa tiền nhằm giúp xe gỗ của Trình đi qua các trạm.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động buôn bán lâm sản, để tránh bị lực lượng Kiểm lâm kiểm tra, Nguyễn Văn Mai còn gặp gỡ liên lạc với Nguyễn Hữu Hậu (thời điểm này đang giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn, Thanh Hóa) đặt vấn đề về việc sẽ có các xe gỗ và người quen đi qua trạm, nhờ Hậu tạo điều kiện.

Sau đó, Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (thời điểm này đang giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Na Mèo thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn) và Dương Đình Sơn là cán bộ của trạm, khi có xe hàng Mai thông báo thì cho đi qua mà không cần phải kiểm tra theo quy định.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Mạnh (làm nghề vận chuyển lâm sản) cũng có hành vi đưa hối lộ cho Dương Đình Sơn, Trạm Kiểm lâm Na Mèo thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn để vận chuyển trót lọt các xe gỗ khi đi qua trạm này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Xét xử vụ ba cựu công an nhận hối lộ vì “tha” 4 người dùng ma túy Ngày 14/8, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên xét xử 3 cựu công an về tội Nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án để “tha” 4 người dùng ma túy.