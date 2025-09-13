Khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ tại Thanh Hóa

Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 8 bị can.

Đây là các bị can liên quan đến vụ án ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa bị cơ quan Công an khởi tố trước đó.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành (nguyên Bí thư Thành ủy Thanh Hóa cũ); Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa cũ); Lê Mai Khanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Sơn (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa cũ); Tào Minh Hạnh, nguyên Giám đốc Trung tâm quỹ đất thành phố Thanh Hóa cũ; Vũ Hoàng Tân, nguyên cán bộ Trung tâm quỹ đất thành phố Thanh Hóa cũ. Các bị can bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Cũng liên quan đến vụ án này, bị can Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn và Lê Thị Phương, thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 2, Điều, 354, Bộ luật hình sự. Bị can Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty Đông Á bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" quy định tại khoản 2, Điều 218, Bộ luật Hình sự.

Cũng trong ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tiến Đoan về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản."

Trước đó, Cao Tiến Đoan đã bị khởi tố, điều tra về hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 29/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo đúng quy định của pháp luật./.

Khám xét nơi làm việc của Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa Lực lượng chức năng xác định ông Cao Tiến Đoan Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.