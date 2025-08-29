Khám xét nơi làm việc của Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đơn vị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (sinh năm 1960, trú phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tập đoàn bất động sản Đông Á (địa chỉ trụ sở tại số 1A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) vào tối 28/8.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Cao Tiến Đoan hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Ngoài ra, ông còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.

