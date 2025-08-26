Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Tổng đại lý Vũng Tàu của Công ty bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Trước đó, ngày 7/8/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Mạnh Hà (49 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hà là Giám đốc Tổng đại lý Vũng Tàu của Công ty bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam, đồng thời là người trực tiếp tư vấn để ông P.C.S ký hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, gồm hợp đồng số 1208028 ngày 30-11-2015 (mua cho bà P.T.Đ) và hợp đồng số 1253082 ngày 18/7/2016 (mua cho chính ông S). Sau khi ký kết, ông S đã đều đặn thanh toán phí bảo hiểm từ năm 2015 đến nay.

Tuy nhiên, vào các ngày 16/12/2022, 4/7/2023 và 16/1/2024, do đi làm ngoài biển không thể trực tiếp đến đại lý, ông S đã chuyển tiền nhờ Hà đóng phí bảo hiểm. Sau khi nhận tiền, Hà không nộp cho công ty bảo hiểm mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, dẫn đến việc hai hợp đồng bảo hiểm của ông S bị nợ phí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế - PC03) đã khởi tố, bắt tạm giam Hà để điều tra, xử lý theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, PC03 phát thông báo: Ai là nạn nhân liên quan đến hành vi của Trương Mạnh Hà, đề nghị liên hệ Điều tra viên Phan Văn Lĩnh, số điện thoại 0907678757, tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh./.