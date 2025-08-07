Khởi tố đối tượng giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ để chiếm đoạt tài sản

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn, sinh năm 1993, trú tại thôn Trung Thôn, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Cụ thể, ngày 2/8/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về việc: Tài khoản Facebook “Đại Sư Thích Pháp Thiên” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức đăng bài kêu gọi ủng hộ, phát tâm hỗ trợ xây dựng lại chùa và hỗ trợ các chú tiểu tại Chùa Vẽ thuộc phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh bị cháy hồi tháng 2/2025.

Quá trình xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệu tập đối tượng Lê Hữu Tuấn.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận khoảng tháng 4/2025, do gặp khó khăn về kinh tế nên Tuấn đã tìm mua tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng của người khác, sau đó đăng các bài viết có nội dung kêu gọi phát tâm hỗ trợ xây dựng lại chùa và hỗ trợ các chú tiểu tại Chùa Vẽ, thông qua đó chiếm đoạt tài sản của những người quan tâm ủng hộ.

Facebook đối tượng Lê Hữu Tuấn sử dụng để lừa đảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và phòng ngừa chung, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội trên.

Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị ai là bị hại của vụ án, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Lô Q5 đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh (Số điện thoại: 0975.019.555) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật./.

