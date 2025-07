Truy tố Giám đốc Công ty may Hòa Bình lừa đảo đối tác, chiếm đoạt tài sản

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hòa (sinh năm 1985, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Hòa Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Hòa Bình (Công ty may Hòa Bình) có trụ sở tại thị trấn Tây Đằng (cũ), Hà Nội do Trần Thị Hòa làm giám đốc. Công ty gia công hàng hóa may mặc để cung cấp nội địa và xuất khẩu sang nước ngoài.

Cuối năm 2022, Công ty may Hòa Bình làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần không có tiền để hoạt động. Để có tiền, Trần Thị Hòa đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thuê thiết bị may mặc của các công ty đối tác.

Sau đó, Hòa mang đi cầm cố hoặc bán cho Thân Văn Sáng (sinh năm 1988, ở thành phố Bắc Giang cũ) dẫn đến không có khả năng chuộc lại tài sản. Khi cầm cố, Hòa nói với Sáng số máy này là của công ty Hòa.

Cụ thể, từ ngày 8/1/2023 đến ngày 20/6/2023, Trần Thị Hòa đã thuê 4 thiết bị máy may trị giá gần 240 triệu đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn máy may Sky New (Công ty Sky New); thuê 14 thiết bị máy may trị giá là 108 triệu đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu B.I.T (Công ty B.I.T); thuê 4 thiết bị máy may trị giá hơn 410 triệu đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vsmart Garment (Công ty Vsmart Garment).

Sau đó, Trần Thị Hòa mang đi cầm cố và bán cho Thân Văn Sáng được gần 500 triệu đồng. Số tiền cầm cố và bán các thiết bị máy may, Hòa sử dụng hết cho mục đích cá nhân, không có khả năng chuộc lại tài sản. Số thiết bị máy may do Hòa cầm cố, Sáng đã bán cho nhiều người, đến nay không thu hồi được.

Hiện, gia đình bị can Trần Thị Hòa đã bồi thường cho Công ty Vsmart Garment số tiền 150 triệu đồng; Công ty Sky New số tiền 100 triệu đồng; Công ty B.I.T số tiền 50 triệu đồng.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, Công ty Sky New yêu cầu Trần Thị Hòa bồi thường số tiền 223 triệu đồng là tiền giá trị các máy còn chiếm đoạt và gần 310 triệu đồng tiền thuê máy chưa trả; Công ty B.I.T yêu cầu Trần Thị Hòa bồi thường số tiền 88 triệu đồng; Công ty Vsmart Garment yêu cầu Trần Thị Hòa bồi thường số tiền 370 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Thị Hòa khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung vụ án.

Đối với hành vi cầm cố tài sản cho vay tiền của Thân Văn Sáng, quá trình điều tra xác định, mặc dù Sáng và Hòa thỏa thuận về việc vay tiền có tính lãi suất là 3.000 đồng/ngày, tuy nhiên khi Hòa chuộc lại 4 thiết bị máy may, Sáng chỉ thu số tiền gốc và tổng số tiền lãi là 35,7 triệu đồng (trong đó lãi suất lần lượt là 26%/năm, 68%/năm và 75%/năm). Do đó, không có căn cứ xác định Sáng có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Ngoài ra, Thân Văn Sáng không có giấy phép hoạt động kinh doanh về lĩnh vực cầm cố, đã vi phạm Điều 12, khoản 4, điểm đ-Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt hành chính đối với hành vi trên của Thân Văn Sáng nên Cơ quan điều tra không xử lý./.

