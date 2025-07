Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 3/7, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hiếu (Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ, Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật) cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Qua nắm thông tin từ các tổ chức, cá nhân, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Nguyễn Đình Hiếu (sinh năm 1981), trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh cũ) là Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật cùng Đặng Thành Vinh (sinh năm 1980), trú tại khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội (thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Nguyễn Đình Hiếu và Đặng Thành Vinh lừa đảo anh T.S.C, trú quán tại xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc cũ) để làm mỏ đất tổng số tiền lên đến 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, khi Nguyễn Đình Hiếu biết anh T.S.C có khu vực đất đồi ở xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc xã Gia Hanh, huyện Can Lộc cũ) muốn chuyển sang khai thác mỏ đất, Nguyễn Đình Hiếu đã nhận giúp đỡ.

Để củng cố thêm lòng tin của anh T.S.C, Hiếu làm “Hợp đồng nhận kinh phí (tiền) và xử lý công việc” với danh nghĩa của Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật khu vực Bắc Trung Bộ, do Hiếu là Trưởng văn phòng đại diện đứng ra ký kết với anh T.S.C.

Sau thời gian dài, mặc dù không làm được theo thỏa thuận, anh T.S.C nhiều lần đòi tiền nhưng Hiếu không trả, còn đe dọa, thách thức.

Cơ quan Công an còn khởi tố Nguyễn Đình Hiếu về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 1/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt giữ Trần Tiến Đạt (sinh năm 1993), trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh là Phó trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Luật sư Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ và Nguyễn Doãn Long (sinh năm 1988), trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đạt và Long có hành vi theo dõi, quay phim, chụp ảnh nhiều phương tiện vận tải, sau đó liên hệ để đe dọa các doanh nghiệp, yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ viết bài phản ánh.

Với thủ đoạn trên, Trần Tiến Đạt và đồng phạm nhiều lần cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố Trần Tiến Đạt về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự./.

