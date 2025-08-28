Cần Thơ: Khởi tố 6 bị can trong vụ sập mái hội trường gây hậu quả nghiêm trọng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang thụ lý vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Huỳnh Mỹ Tính, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (cũ) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Tô Trí Hóa, cựu Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện cùng 4 bị can khác là Giám đốc các công ty là đơn vị thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công, gồm: Nguyễn Văn Thọ, Trương Hồng Phong, Võ Vương Linh, Bồ Văn Trong cùng về tội "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng."

Thông tin ban đầu, công trình khu hành chính Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ) có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân, với tổng giá trị gói thầu hơn 9,4 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng; cổng-hàng rào; khối hội trường 250 chỗ; khối trụ sở khu hành chính; nhà xe-cột cờ; sân đường-cây xanh; thoát nước…

Công trình bắt đầu thi công ngày 19/4/2017, đến ngày 30/11/2018 hoàn thành và đến ngày 20/12/2018, bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngã Sáu đưa vào sử dụng.

Ngày 10/8/2019, Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngã Sáu dự định sử dụng hội trường để tiến hành Đại hội chi bộ ấp Đông Mỹ.

Tuy nhiên, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày (10/8), sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị thì hệ thống mái ngói của hạng mục hội trường 250 chỗ bị sụp đổ, làm thiệt hại hoàn toàn kết cấu mái của hội trường, may mắn không gây thiệt hại về người./.

Quy định thông thoáng, rõ ràng sẽ hạn chế vi phạm trật tự xây dựng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, qua giám sát nhận thấy vi phạm không phép có dấu hiệu tăng do các nguyên nhân chủ quan và khách quan.