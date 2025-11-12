Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu, tăng tỷ lệ đại biểu nữ và người trẻ

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XVI sẽ có 500 đại biểu, trong đó đại biểu nữ chiếm ít nhất 35%, đại biểu người dân tộc thiểu số 18% và đại biểu dưới 40 tuổi khoảng 10%.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu, gồm 217 đại biểu ở Trung ương và 283 đại biểu ở địa phương. Trong đó, các cơ quan Đảng có 10 đại biểu; cơ quan Chủ tịch nước 3; các cơ quan của Quốc hội 145; Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ 15; Bộ Quốc phòng 13; Bộ Công an 3; Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan 1; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 25 đại biểu.

Ở địa phương, cơ cấu định hướng có 179 đại biểu (35,8%) gồm lãnh đạo chủ chốt, đại biểu chuyên trách, đại diện Mặt trận, tôn giáo, quân đội, công an, tư pháp, giáo dục, nghiên cứu, doanh nghiệp...; cơ cấu hướng dẫn có 104 đại biểu (20,8%) thuộc các lĩnh vực khoa học, văn hóa, y tế, giáo dục, nhân sỹ, trí thức.

Nghị quyết cũng yêu cầu bảo đảm tỷ lệ phụ nữ ít nhất 35%, dân tộc thiểu số 18%, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi khoảng 10%. Mỗi tỉnh, thành có ít nhất 7 đại biểu, trong đó 4 người cư trú và làm việc tại địa phương./.