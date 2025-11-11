Thông cáo báo chí số 18, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Ba, ngày 11/11/2025, ngày làm việc thứ 18, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe các nội dung sau: Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về: Dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 21 đại biểu Quốc hội phát biểu, đa số các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Thi hành án dân sự, Luật Giám định tư pháp và nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể sau:

Về dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi): các ý kiến tập trung thảo luận về: cơ quan thi hành án dân sự; văn phòng thi hành án dân sự; việc tổ chức thi hành án của văn phòng thi hành án dân sự; thừa hành viên; chấp hành viên; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố, Tòa án Nhân dân trong thi hành án dân sự; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án dân sự; quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án; giao, nhận bản án, quyết định và chủ động ra quyết định thi hành án; chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án.

Các ý kiến thảo luận về hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; kháng nghị quyết định của tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; hoãn thi hành án; thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định tuyên bố phá sản; bảo quản, khai thác, sử dụng tài sản thi hành án; đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản; các biện pháp cưỡng chế thi hành án; cưỡng chế giao, trả vật, giấy tờ, giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định; xã hội hóa thi hành án dân sự; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thi hành án dân sự; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự; thời hạn kháng nghị, trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân; thời hiệu thi hành án dân sự; quy định chuyển tiếp…

Về dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), các ý kiến tập trung thảo luận về: giải thích từ ngữ; trách nhiệm nhà nước trong giám định tư pháp; trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động giám định tư pháp; bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp trong hoạt động giám định tư pháp; tiêu chuẩn của người giám định tư pháp theo vụ việc; hệ thống, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức giám định tư pháp công lập.

Các ý kiến thảo luận về điều kiện thành lập của văn phòng giám định tư pháp; quyền và nghĩa vụ của văn phòng giám định tư pháp; công nhận, hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp; các trường hợp từ chối giám định tư pháp, không được thực hiện giám định tư pháp; mở rộng lộ trình và xã hội hóa giám định tư pháp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung sau: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Thứ Tư, ngày 12/11, buổi sáng: Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 15 giờ 30: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 00, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi)./.

