Tổng Bí thư gặp gỡ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ báo cáo tình hình với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt-Hàn và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều tối 10/8, tại Thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ báo cáo tình hình với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về quê hương, cùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc./.