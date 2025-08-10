Tổng Bí thư gặp mặt các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8, tại Thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đây là sự kiện do Bộ Tài chính Việt Nam và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với các trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của đất nước./.