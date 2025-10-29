Môi trường

Đà Nẵng: 5 người bị thương do sạt lở núi, không chuyển được lên tuyến trên

Tối 29/10, sạt lở núi tại Đà Nẵng khiến 5 người bị thương, tuy nhiên giao thông tắc nghẽn, gây khó khăn trong cấp cứu và gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa.

Mưa to khiến tình trạng lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)
Mưa to khiến tình trạng lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Tối 29/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) Lê Minh Chiến cho biết, Trạm Y tế xã Trà Tân (cơ sở 2, Trạm Y tế xã Trà Giáp cũ) đã tiếp nhận 5 nạn nhân bị thương do sạt lở đất và cây đổ gây chấn thương. Các y bác sỹ đã thực hiện khẩn cấp các biện pháp sơ cứu ban đầu.

Trong 5 người bị thương, có 3 người tiên liệu nặng. Khó khăn nhất hiện nay trong việc cấp cứu các nạn nhân là giao thông bị ách tắc do sạt lở núi ở nhiều nơi nên khó di chuyển lên tuyến trên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân Lê Minh Chiến cho biết: Nhiều tuyến đường ở Trà Tân hiện đang bị ách tắc nghiêm trọng. Quốc lộ 40B bị sạt lở nhiều nơi khiến việc chuyển các nạn nhân tiếp cận y tế tuyến trên rất khó khăn.

Tại xã Trà Tân, mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến đồi núi tích tụ lượng nước lớn kết hợp với nước suối Tak Mun dâng cao đã gây ra trận sạt lở nghiêm trọng khiến 11 ngôi nhà của đồng bào dân tộc Ca Dong ở thôn Trà Giáp bị vùi lấp và cuốn trôi.

Nhờ sự chủ động nên hơn 50 người trong 5 hộ đồng bào có nhà bị sập thoát nạn kịp thời, không bị thương tích. Chính quyền địa phương đã chuyển những hộ này đến ở tạm trong nhà người thân và hỗ trợ thêm lương thực, thực phẩm./.

