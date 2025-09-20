An Giang khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Chiều 20/9, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Mỹ (sinh năm 1985, ngụ tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép."

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2025, Mỹ được các đối tượng ở Campuchia rủ tham gia đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia và thỏa thuận tiền công là 200.000 đồng/người.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6/9, các đối tượng ở Campuchia gọi điện thoại cho Mỹ yêu cầu đón N.N.T. (sinh năm 2000, ngụ tại phường Trần Liễu, thành phố Hải Phòng) để đưa T. xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sau khi nhận thông tin, Mỹ dùng xe máy chở T. từ điểm hẹn về bờ sông Bình Ghi gần nhà Mỹ. Sau đó tiếp tục dùng vỏ lãi (thuyền máy làm bằng nhựa composite) chở T. vượt sông Bình Ghi sang Campuchia khu vực Casino Hai Con Voi.

Khi T. quay trở về Việt Nam thì bị cơ quan chức năng phát hiện, mời làm việc. Biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ngày 10/9, Trần Văn Mỹ đã đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 16/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chuyển hồ sơ vụ án, vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, hành vi đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia của Trần Văn Mỹ đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh và làm mất an ninh trật tự tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, do đó cần phải được xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung./.

