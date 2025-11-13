Tuyên phạt 6 năm tù đối với chủ tàu cá đưa ngư dân xuất cảnh trái phép

Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 13/11 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hỡi (sinh năm 1976) 6 năm tù giam và Lê Văn Âu (sinh năm1982) 9 tháng tù giam về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép."

Theo cáo trạng, Lê Văn Hỡi (thuyền trưởng tàu BV 93269 TS, chủ tàu BV 93269 TS và BV 93169 TS đã chỉ đạo Lê Văn Âu (thuyền trưởng tàu BV 93169 TS, em ruột Hỡi) tổ chức đưa 12 ngư dân đi đánh bắt hải sản trái phép.

Ngày 3/4, hai tàu xuất bến tại cảng Tân Phước (Long Hải) với lý do đánh bắt hải sản trong nước.

Ngày 9/4, Hỡi điều động 14 thuyền viên rời cảng mà không làm thủ tục xuất bến, hướng thẳng ra vùng biển nước ngoài để đánh bắt trái phép.

Để che giấu hành vi, Hỡi đã ngắt toàn bộ nguồn điện cấp cho các thiết bị định vị và giám sát trên tàu.

Đến ngày 12/5, tàu của Lê Văn Hỡi cùng 11 thuyền viên đã bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ.

Quá trình điều tra và truy tố vụ án diễn ra khẩn trương, từ khi khởi tố vụ án (23/10) đến khi Viện Kiểm sát ban hành cáo trạng (3/11), thể hiện sự quyết tâm cao của liên ngành tố tụng Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm trật tự xuất nhập cảnh mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ ngoại giao; phá hoại nỗ lực chung của cả nước trong việc tháo gỡ "thẻ vàng IUU" của Liên minh châu Âu (EU) đối với ngành thủy sản Việt Nam. Vì vậy, cần áp dụng mức án nghiêm khắc.

Ngoài án phạt tù giam, Tòa án còn quyết định tịch thu một tàu cá (phần tài sản của Lê Văn Hỡi) cùng toàn bộ thiết bị điện tử trên cả hai tàu.

Bản án là lời cảnh tỉnh, khẳng định sự nghiêm khắc của pháp luật Việt Nam trong việc chấm dứt hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản./.

An Giang khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2025, Mỹ được các đối tượng ở Campuchia rủ tham gia đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia và thỏa thuận tiền công là 200.000 đồng/người.