Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Ngày 16/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 19 của Bộ Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh để thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Cùng dự có các thành viên của đoàn công tác; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh cùng đại diện các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đồng thời, đề nghị tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra, tiếp tục rà soát các chương trình, kế hoạch trọng tâm của nhiệm kỳ để tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng.

Trong đó, cần sớm ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ Nhất của Đảng bộ tỉnh gắn với các Nghị quyết trụ cột của Trung ương và phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Cùng với đó, quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ lãnh đạo thật sự tâm huyết, trách nhiệm, có ý chí, khát vọng đưa Tây Ninh phát triển.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Tây Ninh làm địa phương có vị trí địa lý và nhiều lợi thế phát triển, cần xây dựng các chương trình hành động cụ thể, tập trung các công trình trọng điểm để tạo đột phá, lấy đổi mới sáng tạo và khoa học, công nghệ làm động lực phát triển.

Với nền tảng tăng trưởng khá tốt trong những năm qua, tỉnh có điều kiện thuận lợi để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết ghi nhận các đánh giá, góp ý của Đoàn kiểm tra; đồng thời tiếp thu những ý kiến thẳng thắn về các tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khẩn trương rà soát, khắc phục ngay những hạn chế đã được chỉ ra thông qua kiểm tra, giám sát.

Sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư có kết luận chính thức, tỉnh sẽ xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, nhất là trong công tác học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết trụ cột của Đảng.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, giám sát số 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền có nhiều đổi mới, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; công tác cụ thể hóa và tổ chức thực hiện được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt kết quả tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện.

Công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt trong công tác triển khai bầu cử.

Một số nội dung trọng tâm như lập và công bố danh sách người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử được quan tâm, chuẩn bị điều kiện để thực hiện đúng quy định; công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai theo kế hoạch; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn phục vụ bầu cử được triển khai tốt, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, chưa phát sinh vấn đề phức tạp liên quan đến bầu cử.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh cũng đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý, thuận lợi trong quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và rút ngắn quy trình xử lý công việc, giảm chồng chéo; thúc đẩy cải cách hành chính, tạo điều kiện triển khai chính quyền điện tử, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW./.

