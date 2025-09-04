80 năm Quốc khánh: Việt Nam là động lực cho sự phát triển tích cực

“Bạn biết đấy, Việt Nam là một đất nước rất khát khao sự công nhận, khát khao sự tiến bộ, khát khao phát triển, bởi vì những điều này đã bị từ chối đối với Việt Nam trong suốt những cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ. Tôi ngưỡng mộ tinh thần của người dân, chính phủ, quân đội Việt Nam và cách họ vươn lên để bắt kịp thời đại.”

Giáo sư Bilveer Singh - Phó Khoa Khoa học chính trị, Đại học Quốc gia Singapore - đã mở đầu cuộc phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Singapore như vậy khi nói về hành trình 80 năm độc lập của Việt Nam và những thành tựu mà Việt Nam đạt được.



Theo Giáo sư Bilveer, Việt Nam có cách điều hành về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, con người rất hiệu quả. Việt Nam đã làm rất tốt về mặt chính trị vì duy trì được sự ổn định.

Về mặt kinh tế, đây là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới, với mức tăng trưởng từ 5-7%, một thực tế rất đáng kinh ngạc. Vì vậy, có thể nói Việt Nam đã thành công về mặt chính trị, kinh tế, ngoại giao và vị thế của Việt Nam ngày càng được củng cố.



Ông Bilveer cũng nhấn mạnh đến khả năng hội nhập của Việt Nam, với việc công cụ giao tiếp đã được chú trọng nâng cao. Trước đây, ngôn ngữ giao tiếp ở Việt Nam chủ yếu là tiếng Pháp, sau đó một thời gian là tiếng Nga, nhưng ngày nay là cả tiếng Anh.

Ngành du lịch của Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.



Giáo sư Bilveer khẳng định Việt Nam đã thực sự nổi lên như một hình mẫu về cách tập hợp lực lượng, cách lập kế hoạch cho tương lai và cách tiến về phía trước để bắt kịp tất cả những gì đã bị từ chối trong một thời gian dài chiến tranh.

Việt Nam đang trở nên quan trọng trong khu vực, bởi vì nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ.



Với khao khát phát triển, các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp quốc tế cũng muốn tham gia và đầu tư vào Việt Nam.

Ông Bilveer nhận định Việt Nam muốn đóng vai trò đa phương tích cực ở cấp độ khu vực và toàn cầu và Việt Nam đã làm rất tốt.

Việt Nam luôn coi trọng chiến lược cùng thắng, về chính trị, kinh tế và ngoại giao, trong đó có cả các diễn đàn đa phương. Vì vậy, Giáo sư Bilveer khẳng định Việt Nam đã trở thành một động lực cho sự phát triển rất tích cực./.

80 năm Quốc khánh: Báo Anh ấn tượng với lễ diễu binh hùng tráng Báo The Independent mô tả cuộc diễu binh lớn nhất đất nước trong nhiều thập kỷ, với hàng nghìn người đổ ra đường phố thủ đô Hà Nội để chứng kiến lễ kỷ niệm hoành tráng kỷ niệm 80 năm độc lập.