80 năm Quốc khánh: Cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Slovakia

Ngày 6/9, tại thủ đô Bratislava, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Slovakia (1950-2025).

Đây không chỉ là dịp kỷ niệm những cột mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam mà còn là cơ hội để nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị lâu đời, bền vững giữa hai quốc gia.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện chính quyền Slovakia, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế, cùng đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Slovakia.

Trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, khẳng định quyết tâm củng cố và mở rộng hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Slovakia.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang nhấn mạnh Quốc khánh 2/9 là dịp tưởng nhớ tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Việt Nam, đưa đất nước trở thành biểu tượng hòa bình, phát triển và hội nhập quốc tế.

Đại sứ cũng đã điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển, với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, duy trì 38 khuôn khổ đối tác chiến lược và toàn diện, đồng thời tham gia hơn 70 tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương lớn. Những thành tựu này phản ánh vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại sứ Phạm Trường Giang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Trường Giang nhấn mạnh ý nghĩa 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Slovakia. Đất nước Tiệp Khắc trước đây mà Slovakia là một phần (trước năm 1993) là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài hiện nay. Việc cộng đồng người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Slovakia từ năm 2023 cũng là minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó này, đồng thời mở ra cơ hội mới cho giao lưu văn hóa và hợp tác nhân dân.

Đại sứ Phạm Trường Giang bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược trong tương lai gần.

Đại diện nước chủ nhà, Bộ trưởng Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický đã có bài phát biểu chào mừng, trong đó nhấn mạnh 75 năm quan hệ ngoại giao là minh chứng cho sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng phát triển. Ông đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt, coi đây là cầu nối quan trọng về văn hóa, kinh tế và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bộ trưởng Kamenický mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, năng lượng, giáo dục đến du lịch và giao lưu văn hóa, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ bền lâu.

Chương trình còn mang đến cho khách mời những tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm âm hưởng truyền thống Việt Nam, cùng các món ẩm thực quen thuộc như phở, nem rán, bánh cuốn - những hương vị đã góp phần lan tỏa văn hóa Việt trên đất khách. Không gian lễ hội trở nên sống động, thể hiện sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt và xã hội sở tại, đồng thời là biểu tượng cho tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc.

Bộ trưởng Tài Chính Slovakia ông Ladislav Kamenický phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Buổi lễ khép lại trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt, đồng thời mở ra chặng đường hợp tác mới giữa Việt Nam và Slovakia cùng hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Cũng trong không khí hân hoan chào đón Quốc khánh của người Việt Nam trên khắp thế giới, ngày 6/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã khai mạc "Ngày phim Việt Nam" nhằm giới thiệu đến bạn bè Séc và thế giới những thước phim về đất nước, con người và văn hóa của Việt Nam.

Những người yêu phim ảnh hay muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam đã được thưởng thức những bộ phim đặc sắc như “Đào, Phở và Piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn, hay bộ phim “Trường hè 2001” của đạo diễn người Séc gốc Việt Dužan Duong.

Phát biểu khai mạc "Ngày phim Việt Nam," Đại sứ Dương Hoài Nam cho rằng trong dịp người Việt khắp năm châu hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Séc, việc tổ chức giới thiệu các bộ phim về Việt Nam đến bạn bè Séc và quốc tế sẽ mang lại hiệu ứng đặc biệt. Các bộ phim không chỉ mang đến cho khán giả những nét đặc sắc về văn hóa, phong tục, con người Việt Nam, mà còn giúp bạn bè quốc tế hiểu và yêu quý Việt Nam một cách chân thành, tự nhiên nhất.

Đại sứ cũng giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, phong tục của Việt Nam trong các bộ phim dự kiến được trình chiếu và mong muốn khán giả có những cảm nhận riêng về Việt Nam khi tự mình thưởng thức những bộ phim nổi tiếng này.

Cũng tại lễ khai mạc, khán giả được giao lưu với đạo diễn người Séc gốc Việt Dužan Duong, đạo diễn của bộ phim “Trường hè 2001” (tên tiếng Séc là Letni Skola 2001).

Bộ phim phản ánh góc nhìn của thế hệ người Việt thứ hai tại Séc về đề tài gia đình, bạn bè cũng như sự hội nhập, qua đó cho thấy khát khao hướng tới những giá trị tốt đẹp của các thế hệ người Việt tại Séc. Đây là phim đầu tiên của dòng “viet‑film” trong lịch sử điện ảnh Séc, được chính thức ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary (Séc) ngày 8/7 vừa qua và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình./.

