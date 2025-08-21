Quân khu 4 tập trung ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 21/8, Đảng bộ Quân khu 4 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển,” Đại hội diễn ra với chủ đề: “Phát huy truyền thống Quân khu 4 anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh; phòng thủ Quân khu vững chắc, quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, nhấn mạnh Đại hội diễn ra trong thời điểm có tính lịch sử, khi cả nước đang sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, hoàn thành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời triển khai các nghị quyết chiến lược, mang tính đột phá của Bộ Chính trị để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân khu tập trung 3 khâu đột phá: Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh; xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Đại hội tiến hành bầu 19 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 và 13 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích của lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã đạt được; cảm ơn cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đã luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Quân khu hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu Đảng bộ Quân khu 4 tập trung quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; chủ động nắm chắc, dự báo, tham mưu chính xác các giải pháp bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; triển khai hiệu quả các dự án ở địa bàn trọng điểm, biên giới, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Quân khu cần đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Quân khu cần bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống bộ đội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số; tiếp tục gắn bó mật thiết với địa phương, làm tốt công tác dân vận, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tăng cường hợp tác quốc phòng với Lào.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 4 đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện 10 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 4. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ được tăng cường; công tác hậu cần-kỹ thuật, tài chính, đối ngoại quốc phòng và hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế-quốc phòng được quan tâm.

Đảng bộ Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, lãnh đạo lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới; chất lượng huấn luyện được nâng lên, tỷ lệ khá, giỏi tăng 3,1% so với nhiệm kỳ trước. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đạt kết quả tốt, tuyển quân, tuyển sinh quân sự đạt 100% chỉ tiêu.

Quân khu hoàn thành việc sắp xếp cơ quan quân sự địa phương theo hướng “tinh, gọn, mạnh,” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại hội đảng các cấp trong Quân khu thành công tốt đẹp./.

