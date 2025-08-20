Khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao, với phương châm hành động "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển," sáng 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Dự Đại hội có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 500 đảng viên của 15 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới về quy mô và tính chất hoạt động.

Đại hội càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam," ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng Đại hội sẽ hội tụ trí tuệ, thống nhất ý chí và hành động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan trong tình hình mới.

Trong không khí đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội biểu thị niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; tin tưởng vào sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động của cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua chính mình vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đã đề ra; Đồng lòng chung sức cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta phát triển giàu mạnh, văn minh, mọi người mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, nhấn mạnh nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp, phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân.

Đảng bộ quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục khẳng định, xác định nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt là củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân phù hợp với từng giai tầng xã hội, dân tộc, tôn giáo, đồng bào trong và ngoài nước; thực sự lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước...

Bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc, giai cấp, tầng lớp xã hội

Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030, trọng tâm là lãnh đạo cơ quan chủ động tích cực tham mưu cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm nòng cốt chính trị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thực hiện đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng của khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân với đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giải quyết hài hòa các mối quan hệ về lợi ích, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc, giai cấp, tầng lớp xã hội và mọi người dân trong tiếp cận cơ hội và thụ hưởng thành quả phát triển; nêu cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng với quốc gia dân tộc.

Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho mọi hoạt động cả trong công tác xây dựng đảng và trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới căn bản toàn diện tầm nhìn, phương pháp tư duy, cách nghĩ, cách làm theo mô hình tổ chức bộ máy mới; chủ động đổi mới, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; tăng cường xây dựng Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong cơ quan trước hết là người đứng đầu cấp ủy; đặc biệt là nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy với công việc, chân thành với đồng chí, đồng nghiệp.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã chủ động nêu cao vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan để lãnh đạo các chi bộ phối hợp với lãnh đạo ban, đơn vị động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh với khối lượng, quy mô, tính chất công việc ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục có nhiều đổi mới, với trên 20.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân đã được phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền, thông qua các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tổ chức triển khai sâu rộng đến cơ sở, tạo được những dấu ấn đậm nét trong xã hội, từ đó khơi dậy tinh thần thi đua, lao động sáng tạo và sự chung sức của cả cộng đồng, góp phần tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững...

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tại Đại hội, Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030; công bố Quyết định chỉ định ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030; công bố số lượng đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 27 đồng chí (chỉ định 22 đồng chí, khuyết 5 đồng chí sẽ bổ sung sau); Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí (chỉ định 7 đồng chí, khuyết 2 đồng chí sẽ bổ sung sau).

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai đồng chí được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2023 gồm bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Diệp Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025./.

