Dân số già hóa, Hàn Quốc gia tăng việc làm trong ngành dịch vụ tang lễ và hậu sự

Hàn Quốc đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các cơ hội việc làm trong ngành tang lễ và các dịch vụ liên quan, phản ánh những biến đổi nhân khẩu học sâu sắc tại quốc gia này.

Với tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và gần một nửa dân số trên 50 tuổi, nhu cầu về dịch vụ tang lễ, chăm sóc người cao tuổi và xử lý tài sản sau khi qua đời đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.



Nhằm đáp ứng xu hướng này, Viện Khoa học và Công nghệ thành phố Busan đã mở các khóa đào tạo chuyên môn về quản lý tang lễ, trang bị cho học viên kiến thức về nghi lễ truyền thống, quy trình tổ chức tang lễ hiện đại và cách xử lý các tình huống phát sinh trong xã hội già hóa.



Cùng với đó, nhiều nghề mới ra đời để phục vụ các nhu cầu hậu sự của xã hội hiện đại, như dịch vụ dọn dẹp nhà cửa và xe ôtô của những người sống một mình sau khi họ qua đời.

Hiện khoảng 42% hộ gia đình tại Hàn Quốc là hộ đơn thân - con số phản ánh xu hướng sống một mình ngày càng phổ biến. Công việc dọn dẹp hậu sự không chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp, mà còn mang ý nghĩa nhân văn khi giúp gìn giữ ký ức và tôn trọng người đã khuất.



Sự phát triển của các ngành dịch vụ này cũng cho thấy những thách thức xã hội mà Hàn Quốc đang đối mặt - tỷ lệ người già sống một mình cao, cùng tỷ lệ tự tử thuộc nhóm cao nhất trong các nước phát triển.



Giới chuyên gia nhận định, sự mở rộng nhanh của lĩnh vực tang lễ và dịch vụ hậu tang lễ không chỉ tạo thêm việc làm mà còn mở ra một thị trường dịch vụ mới, nhân văn và chuyên nghiệp hơn, góp phần xây dựng giải pháp thích ứng với xã hội đang già hóa nhanh chóng. Trong bối cảnh xu hướng này chưa có dấu hiệu chậm lại, ngành tang lễ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới./.

